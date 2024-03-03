Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimlerinde Van ve diğer illerde aday göstereceği eşbaşkanların tam listesini açıkladı.
DEM Parti'nin il ve ilçelerdeki eşbaşkan adayları şöyle:
VAN
Van: Abdullah Zeydan- Neslihan Şedal
Van - Bahçesaray: Ayvaz Hazır-Nebahat Benek
Van - Başkale: Şengül Polat-Feyzi Caner
Van - Çaldıran: Hatice Atabay Gündoğdu-Fettah Hasçelik
Van - Çatak: Reşat Eraslan-Gülten Baran
Van - Edremit: Rabia Başak Koç-Cemil Komi
Van - Erciş: Baran Bilici-Güler Temel
Van - Gevaş: Ruknettin Hakan-Kübra Akti
Van - Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş/Mukaddes Karakoç
Van - İpekyolu: Cevdet Altındağ-Canan Uzunay
Van - Muradiye: Hediye Sayiner-Barış Yılmaz
Van - Özalp: Sakine Kutpınar-Ecevit Ceylancı
Van - Saray: Davut Acar-Filiz Öztürk
Van - Tuşba: Hanım Akkoş-Ümit Keser
ADIYAMAN
Adıyaman - Besni: Musafa Suvar-Güler Sağ
Adıyaman - Pınarbaşı: Hüseyin Uzun-Kamile Ocak
Adıyaman - Gölbaşı: Ergün Varhan-Berfin Doymaz
Adıyaman - Kahta: Osman Özbek
Adıyaman - Merkez: Mehmet Bahattin Bilgin-Türkan Erkenek
Adıyaman- Kömür:Mahmut Kapçak-Bedriye Polattaş
Adıyaman - Yaylakonak: İsmet Coşkun
Adıyaman - Samsat: Yasin Ertan
Adıyaman - Tut: Memet Kösele
AĞRI
Ağrı - Giyadîn/Diyadin: Adnan Doğan-Hayat Zorbay
Ağrı - Bazîd/Doğubayazıt: Kenan Alkan-Aygül Aşan
Ağrı- Eleşkirt:Menderes Yıldız
Ağrı - Hamur: Hikmet Adıgüzel
Ağrı - Merkez: Hazal Aras-Memet Akkuş
Ağrı - Patnos: Rojbin Kartal Manzak-Kerem Kırtay
Ağrı - Taşlıçay: Mehmet Ali Budak-Cemile Duman
Ağrı - Tutak: Mahmut Tataş/Dilan Başboğa
ARDAHAN
Ardahan - Göle: Serkan Yılmaz
BATMAN
Batman - Beşiri: Mehmet Akif Akın-Merve Evren
Batman - İkiköprü: Halil İbrahim Karabulut-Celile Yıldız
Batman - Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan-Fadile Üner
Batman - Hasankeyf: Mecit Tokdemir-Zozan Şimşek
Batman - Kozluk: Mehmet Reşit Haşimi-Hülya Öztekin
Batman - Bekirhan: Ruşen Sankur-Ömer Sunar
Batman - Merkez: Gülüsan Sönük-Mehdi Öztüzün
Batman - Merkez/Balpınar: Osman Ekinci-Ayşe Doğan
Batman - Sason: Celal Alphan-Netice Üner
BİNGÖL
Bingöl - Adaklı: Ahmet Delikanlı-Gülnar Akansu
Bingöl - Genç: İdris Elhakan-Şefika Doğan
Bingöl - Karlıova: Mehmet Genç-Zühre Eroğlu
Bingöl - Kiğı: Sema Getlaş-Hikmet Baykan
Bingöl - Merkez: Aydın Bürçün-Çiçek Ariç
Bingöl - Sancak: Selahattin Koçin-Arzu Köysüren
Bingöl - Solhan: Remzi Sönmez-Ayşe Kaya
Bingöl - Yayladere: Kemal Seven-Zeynep Kuloğlu
Bingöl - Yedisu: Kadriye İbin-Hüseyin Sağlık
BİTLİS
Bitlis - Adilcevaz: Cesim Tusun-Dilek Akdağ
Bitlis - Ahlat: Zelal Yılmaz-Abdulsamet Baycan
Bitlis - Ovakışla: Baran Turan-Dilan Uçar
Bitlis - Güroymak: Ülfiye Özcan-Ziya Enginbay
Bitlis - Gölbaşı: Mazlum Soyürün
Bitlis - Günkırı:Faysal Sengir
Bitlis - Hizan: Kerem Uğur-Hediye Çetin Koçman
Bitlis - Merkez: Sümeyya Kızılkaya-M. Nezir Karabaş
Bitlis - Merkez/Yolalan: Esma Aydın-Hüseyin Öztürk
Bitlis - Tatvan: Mümin Erol-Belkiza Beştaş Epözdemir
DERSİM
Dêrsim - Akpazar: Orhan Çelebi-Naciye Aslan
Dêrsim - Merkez: Cevdet Konak-Birsen Orhan
Dêrsim - Nazimiye: Şükrü Düztaş-Songül Sarıgül
DİYARBAKIR
Diyarbakır - Büyükşehir: Ayşe Serra Bucak Küçük-Doğan Hatun
Diyarbakır - Bağlar: Siraç Çelik-Leyla Ayaz
Diyarbakır - Bismil: Mizgin Ekin-Güven Tanrıkulu
Diyarbakır - Çermik: Berat Can-Sultan Taşkıran
Diyarbakır - Çırnar: Semra Akyüz-Mehmet Şirin Arzu
Diyarbakır - Çüngüş: Habib Demirkol-Ayten Çelik
Diyarbakır - Dicle: Hacı Akengin-Aysel Baran
Diyarbakır - Eğil: Mehmet Zülküf Polat-Bahar Karakaş Uluğ
Diyarbakır - Ergani: Şiyar Güldiken-Birsen Azak Bayar
Diyarbakır - Hani: Besile Narin-Hamdullah Demir
Diyarbakır - Hazro: Erhan Güven-Hasibe Yazdık
Diyarbakır - Kayapınar: Gülşen Sincar-Cengiz Dündar
Diyarbakır - Kocaköy: Mehmet Şık-Hanım Altındağ
Diyarbakır - Kulp: Fatma Ay-Murat İpek
Diyarbakır - Lice: Dilek Diyar Özer-Fırat Demir
Diyarbakır - Silvan: Sevim Biçici-Kadri Esen
Diyarbakır - Sûr: Adnan Örhan-Fatma Önkol
Diyarbakır - Yenişehir: Safiye Akdağ-Mehmet Ergün
ELAZIĞ
Elâzığ - Karakoçan: Cafer Oğur-Songül Düzgün
Elâzığ - Sarıcan: İsmail Koç-Ayten Alagöz
Elâzığ - Maden: Ayşe Çiftçi
Elâzığ - Merkez: Hayrettin Kaya- Songül Cengiz
Elâzığ - Merkez/Yazıkonak: Halil Besili
Elâzığ - Palu: Mehmet Şahin
ERZİNCAN
Erzincan - Çayırlı: Serhat Arslan
Erzincan - Kemah: Tuğba Dündar-Caner Kılıç
Erzincan - Merkez: Evren Çevik
Erzincan - Tercan: Tülay Dölen-Barış Şengül
Erzincan - Üzümlü: Mehmet Baytekin-
ERZURUM
Erzurum - Büyükşehir: Gülderen Varli-Metin Gözmen
Erzurum - Çat: Nihat Yuca
Erzurum - Hınıs: Gürsel Eren-Meral Alagöz İmre
Erzurum - Horasan: Şahabettin Güldür
Erzurum - Karaçoban: Kazim Erhan-Zelal Yiğit
Erzurum - Karayazı: Bahar Göksu-Fuat Tutkun
Erzurum - Köprüköy: Mehmet Raşit Tatli
Erzurum - Palandöken: İsmail Kaya
Erzurum - Tekman: Abdurrahman Sever-Gülen Şengül
Erzurum - Yakutiye: Mevlüt Efe
GAZİANTEP
Antep - Büyükşehir: Selman Tutumlu-Ayfer Yılmazer
Antep - Araban: Rifat Dağdelen
Antep - Islahiye: Mehmet Güllü Aydın
Antep - Karkamış: Dilan Coşkun-Mehmet Alagöz
Antep - Nizip: Yusuf Güler
Antep - Nurdağı: Müslüm Denizhan
Antep - Oğuzeli: Yılmaz Melet
Antep - Şahinbey: Yakup Koca
Antep - Şehitkamil: Kemal İlik
HAKKÂRİ
Hakkâri - Çukurca: Arafat Çetinkaya-Hividar Ertunç
Hakkâri - Merkez: Mehmet Sıdık Akış-Viyan Tekce
Hakkâri - Merkez-Durankaya: Remzi Çiftçi-Amine Armut
Hakkâri - Şemdinli: Naif Eroğuz-Nazdar Öpengin
Hakkâri - Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül-Şoreş Diri
Hakkâri - Büyükçiftlik: Mustafa İnaç-Mizgin Demir
Hakkâri - Esendere: Fatih Safalı-Gülüstan AQersu
IĞDIR
Iğdır - Aralık: Sadık Zira-Alya Akkuş
Iğdır - Merkez: Mehmet Nuri Güneş-Nejla Kum
Iğdır - Merkez/Halfeli: Yaşar Sarıtaş-Yıldız Tendik Parin
Iğdır - Merkez/Hoşhaber: Ömer Çelik-Emine Yöndem Kartal
Iğdır - Tuzluca: İsmet İlkutlu-Kader Yiğitalp
KARS
Kars - Dîgor: Adem Oyman-Ülker Özadikti
Kars - Dağpınar: Hüsnü Anci-Ayten Yardimciel
Kars - Kağızman: Mehmet Alkan-Güner Hatay
Kars - Merkez: Kenan Karahancı-Arzu Savaş Derman
Kars - Sarıkamış: Hüseyin Altun-Serap Çelik
Kars - Selim: Asker Köse-Türkan Yücel
SİİRT
Siirt - Baykan: Şefik Günel- Sümeyye Karasu
Siirt - Atabağı: Mehmet Nedim Yüksekbağ-Medya Atak
Siirt - Veysel Karani: Enes Cengiz-Berfin Evren
Siirt - Eruh: Hüseyin Oktayı- Evrin Ertan
Siirt - Kurtalan:Ali Rıza Bingöl-Sadiye Aktin
Siirt - Karabağlar: Abdulhakim Sevgili-Nurden Toymaz
Siirt - Merkez: Sofya Alağaş-Mehmet Kaysi
Siirt - Gökçebağ: Alaaddin Aydın
Siirt - Pervarî: Mustafa Sonğur
Siirt - Pervarî/Beğendik: Bedri Şahbudak
Siirt - Aydinlar/Tillo: Kasım Yıldız
URFA
Urfa: Celalettin Erkmen-Gülşen Özer
Urfa - Birecik: Mehmet Begit- Berivan İlkay Manaz
Urfa -Bozova: Aygül Kapıkayalı-İsmail Yıldız
Urfa -Ceylanpınar: Uğur Kahraman-Rahşan Yazar
Urfa -Halfeti: Mehmet Karayılan-Saniye Bayram
Urfa -Haliliye: Suphi Yilancı-Sema Ateş
Urfa -Hîlvan: Serhan Paydaş-Garip Yeşil
Urfa -Karaköprü: Rıdvan Yavuz-Rezzan Ayhan
Urfa -Siverek: Ali Dusak-Yıldız Çetiner
Urfa -Suruç: Ayten Kaya-Müslüm Baran
Urfa -Viranşehir: Serhat Dicle İnan-Bedriye Yorgun
ŞIRNAK
Şırnak: Turan Saltan-Berivan Kutlu
Şırnak - Beytüşşebap: Beybün Aslan-Agit Yiğit
Şırnak - Cizre: Güler Yerbasan-Abdurrahim Durmuş
Şırnak - Güçlükonak: Emin Dayan-Fehime Elkoca
Şırnak - Basa/Fındık: Mehmet Salih Eltimur-Zeynep ilhan
Şırnak - İdil: Türkan Kayır-Doğan adıbelli
Şırnak - Sırtköy: Fahrettin Akman-Halime ilçin
Şırnak - Balveren: Gülsüm Atak-Ferit Artuç
Şırnak - Kasrik: Cihat Aktaş
Şırnak - Kumçatı: Asker Gündüz-Güllü Durak
Şırnak - Silopi: Jiyan Ormanlı-Nadir Onuk
Şırnak - Silopiya/Başverimli: Besi Ceviz-Lezgin Kösen
Şırnak - Uludere: Ali Ürek-Feride Ender
Şırnak - Şenoba: Fatma Oran-Mecit Keskin
ADANA
Adana: Mahfuz Güleryüz
AFYON
Afyonkarahisar - Merkez: Zehra Yalçın
Afyonkarahisar - Sultandağı: Mehmet Rüştü Kahraman
Afyonkarahisar - Dinar: Hazar Ziya Kızıl
AKSARAY
Aksaray - Merkez: Kıymet Temel
AMASYA
Amasya - Merkez: Deniz Yılmaz
Amasya - Gümüşhacıköy: Ayşegül Korkutan
ANKARA
Ankara - Büyükşehir: Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan
Ankara - Altındağ: Mehmet Adil Başkara
Ankara - Akyurt: Cüneyt Yıldırım
Ankara - Ayaş: Salih Berkay Uluçay
Ankara - Beypazarı: Nurhayat Özkan
Ankara - Çamlıdere: Mekke Koç
Ankara - Çankaya: Türkan Demir
Ankara - Çubuk: Halil İbrahim Özkahirman
Ankara - Elmadağ: Erkin Akbay
Ankara - Evren: Hakan Kıyak
Ankara - Gölbaşı: Ümit Göksu
Ankara - Güdül: İlhan Karaman
Ankara - Haymana: Mahmut Başaran
Ankara - Kalecik: Mustafa Demir
Ankara - Kazan: Anıl Sabahattin Karlı
Ankara - Keçiören: Sadık Yıldız
Ankara - Kızılcahamam: Zeynep Tan Parlak
Ankara - Mamak: Elif Kaya
Ankara - Nallıhan: Korhan Özkıvanç
Ankara - Pursaklar: Etem Akdağ
Ankara - Sincan: Nevroz Bulak
Ankara - Şereflikoçhisar: Mustafa Erbek
ANTALYA
Antalya - Büyükşehir: Kemal Bülbül - Nesibe Bahadır
Antalya - Aksu: Lokman Başkurt
Antalya - Döşemealtı: Cevdet Dağ
Antalya - Kaş: Atilla Çelik
Antalya - Kemer: Dursun Satıcı
Antalya - Kepez: Selami Özyaşar
Antalya - Konyaaltı: Alaettin Güven
Antalya - Korkuteli: Remzi Yıldız
Antalya - Kumluca: Haydar Çelik
Antalya - Muratpaşa: Erhan Aktı
Antalya - Serik: Tayfun Yüksel
Antalya - Alanya: Mehmet Şirin Filiz
Antalya - Finike: Kamil Dağ
Antalya - Elmalı: Abdullah Keser
Antalya - Gazipaşa: Medeni Kaya
ARTVİN
Artvin - Merkez: Levent Serhan
Artvin - Arhavi: Rezan Kayran Ay
Artvin - Ardanuç: Zeynep Nur Akkuş Dağ
Artvin - Murgul: Ensar Topal
Artvin - Yusufeli: Özden Ünal
AYDIN
Aydın - Büyükşehir: Suzan Koç
Aydın - Didim: Nizamettin Özden
Aydın - Efeler: Öznür Kızılay
Aydın - Germencik: Güven Çelik
Aydın - Kuşadası: Samir Özpolat
Aydın - Nazilli: Besriye Tekgür
Aydın - Sultanhisar: Hüsnü Taş
BARTIN
Bartın: Ramazan Karaduman
BAYBURT
Bayburt: Tülay Kılınç
BİLECİK
Bilecik: Ömer Ege
Bilecik - Osmaneli: Abdurrahim Şengül
BOLU
Bolu: Veli Saçılık
BURDUR
Burdur: Fatma Arslan
BALIKESİR
Balıkesir - Büyükşehir: Mehmet Rauf Kocaman
Balıkesir - Gömeç: Abdurrahim Yıldırım
Balıkesir - Bandırma: Ali Bora
Balıkesir – Bandırma: Belediye Meclis Üyesi - Nesibe Yöyler
Balıkesir – Burhaniye: Belediye Meclis Üyesi - Cenap Fuat Yazgan
Balıkesir – Ayvalık: Osman Çevik
Balıkesir – Edremit: Harika Şişmanlar
Balıkesir – Edremit: Belediye Meclis Üyesi - Maşallah Yıldırım
BALIKESİR
Balıkesir - Büyükşehir: Mehmet Rauf Kocaman
Balıkesir - Gömeç: Abdurrahim Yıldırım
Balıkesir - Bandırma: Ali Bora
Balıkesir – Bandırma: Belediye Meclis Üyesi - Nesibe Yöyler
Balıkesir – Burhaniye: Belediye Meclis Üyesi - Cenap Fuat Yazgan
Balıkesir – Ayvalık: Osman Çevik
Balıkesir – Edremit: Harika Şişmanlar
Balıkesir – Edremit: Belediye Meclis Üyesi - Maşallah Yıldırım
BURSA
Bursa – Büyükşehir: İhsan Seylan
Bursa – Yıldırım: Mahkum Taş
Bursa – Yıldırım: Belediye Meclis Üyesi - Bilmez Erboğa
Bursa – Yıldırım: Belediye Meclis Üyesi - Saliha Toktaş
Bursa - İnegöl: Tertip Tokoğlu
Bursa – İnegöl: Belediye Meclis Üyesi - Güler Yalçın
Bursa – İznik: Mehmet Baki Özmen
Bursa – İznik: Belediye Meclis Üyesi - Seyhan Taş
Bursa – Yenişehir: Yusuf Zana Toprak
Bursa – Yenişehir: Belediye Meclis Üyesi - Dilan Ok
Bursa – Osmangazi: Gül Pola
Bursa – Osmangazi: Belediye Meclis Üyesi - Özcan Arslan
Bursa - Kestel: Sabiha Toktaş
Bursa – Kestel: Belediye Meclis Üyesi - Ali Sungur
Bursa – Orhangazi: Mecit Akgüç
Bursa – Orhangazi: Belediye Meclis Üyesi - İpek Akman
Bursa – Gürsu: Rabia Toktaş
Bursa – Gürsu: Belediye Meclis Üyesi -Yücel Demir
Bursa – Gemlik: Hatice Ateş
Bursa – Gemlik: Belediye Meclis Üyesi - Behçet Bingöl
Bursa – Nilüfer: Mazlum Taş
Bursa – Nilüfer: Belediye Meclis Üyesi Fatma Baykara
Bursa – Mudanya: Zilan Günay
Bursa – Mudanya: Belediye Meclis Üyesi - Nazım Ayyıldız
Bursa – Mustafakemalpaşa: Kemal Yıldırak
Bursa – Mustafakemalpaşa: Belediye Meclis Üyesi - Sadiye Dinç
Bursa – Karacabey: Murat Tuzak
Bursa – Karacabey: Belediye Meclis Üyesi - Zeliha Güner
ÇANAKKALE
Çanakkale – Merkez: Çetin Avcı
Çanakkale – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Canan Aytaç
Çanakkale – Gelibolu: Dilara Ebik
Çanakkale – Merkez-Kepez: Mehmet Fatih İşçi
Çanakkale – Merkez-Kepez: Belediye Meclis Üyesi - Burcu Özaydın
ÇORUM
Çorum – Merkez: Ümit Küçükbayatlılı
Çorum – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Suzan Yıldırım
DENİZLİ
Denizli – Büyükşehir: Cevahir Kayar
Denizli – Merkezefendi: Hasan Eliş
Denizli – Merkezefendi: Belediye Meclis Üyesi - Hanifi Yıldırım
Denizli – Merkezefendi: Belediye Meclis Üyesi - Dilan Acar Yıldız
Denizli – Pamukkale: Cihan Aslan
Denizli – Pamukkale: Belediye Meclis Üyesi - Ayşe Levzan Süzük
Denizli – Sarayköy: Mikail Çınardalı
Denizli – Honaz: Mecbure Karabalık
Denizli – Honaz: Belediye Meclis Üyesi - Devrim Keçeci
DÜZCE
Düzce – Merkez: Ayfer Fatma Çelik
Düzce – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Zabit Vurdu
EDİRNE
Edirne - Merkez: Aylin Hacaloğlu
Edirne – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Mevlüt Aykoç
Edirne – Keşan: Abdullah Kaya
ESKİŞEHİR
Eskişehir – Büyükşehir: İzzettin Altun
Eskişehir – Odunpazarı: Ferit Dilman
Eskişehir – Odunpazarı: Belediye Meclis Üyesi - İlkay Abay
Eskişehir – Tepebaşı: Elif Aslan
Eskişehir – Tepebaşı: Belediye Meclis Üyesi - Gamze Toprak
Eskişehir – Mahmudiye: Rüzgar Çetin
Eskişehir – Mihalgazi: Mert Nihat Karaatlı
GİRESUN
Giresun – Merkez: Feride Kızgit
Giresun – Merkez: Meclis Üyesi - Ümit Bozan
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane – Merkez: Abdulkerim Zırığ
HATAY
Hatay Büyükşehir - Perihan Pakize Sinemillioğlu
Hatay Erzin - Naciye İskender
Hatay Erzin - Orhan Üncü
Hatay İskenderun - Mahmut Aydıncı
Hatay Kırıkhan- Mediha Yüksel
Hatay Kırıkhan - Safa Bayraktar
Hatay Payas - Ayşe Elif Ela Hasanoğlu
Hatay Payas - Mehmet Şirin
Hatay Dörtyol - Sabuha Akdağ
Hatay Dörtyol - Mehmet Ali Baybariz
ISPARTA
Isparta Merkez - Meral Karakuş
Isparta Merkez - Şiar Demirbilekli
Isparta Eğirdir - Hatice Uçar
İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir - Meral Danış Beştaş
İstanbul Beylikdüzü - Nemetullah Kurt
İstanbul Kadıköy - Veysi Eski
İstanbul Kağıthane - Burhan Damarlı
İstanbul Esenler - İrfan Hülakü
İZMİR
İzmir Büyükşehir - Akın Birdal
İzmir Menemen - Fuat Şengül
İzmir Menemen - Bediha Güzelyüz
İzmir Narlıdere - Hasan Dikici
İzmir Narlıdere - Şazime Yaşa
İzmir Ödemiş - Mehmet Nezir Kabak
İzmir Ödemiş - Semra Yaşa Gül
İzmir Seferihisar - Canan Kılıç
İzmir Seferihisar - Vejdin Çiçek
İzmir Selçuk - Ayşe Özdamar
İzmir Selçuk - Ali Yurt
İzmir Tire - Sedat Turan
İzmir Tire -Naciye Günaydın
İzmir Torbalı - Adem Aydın
İzmir Torbalı - Özden Bingöl
İzmir Urla - Saim Serin
İzmir Urla - Selma Güngör
İzmir Aliağa - Gül Ekici
İzmir Balçova - Hüseyin Çelik
İzmir Balçova - Batıgül Tunç
İzmir Bayındır - Rojda Tanman
İzmir Bayındır - Abdullah Çimen
İzmir Bayraklı - İsmet Akbulak
İzmir Bayraklı - Pervin Polat
İzmir Bergama - Rojbin Tufan
İzmir Bergama - Ahmet Yaşaroğlu
İzmir Bornova - Saki Gök
İzmir Bornova - Fevziye Ünal
İzmir Buca - Sinan Uğur
İzmir Buca - Hurşi Ataman
İzmir Çeşme - Abdullah Dokcu
İzmir Çeşme - Menekşe Ecer
İzmir Çiğli - Ahmet Şanci
İzmir Çiğli - Güneş Kırmızıgül Türe
İzmir Dikili - Sinan Özer
İzmir Dikili - Leyla Yıldız Yardımcı
İzmir Foça - Özgül Turunçoğlu
İzmir Foça - Fahri Akpirinç
İzmir Gaziemir - İsmail Başçı
İzmir Gaziemir - Emine Dayıoğlu
İzmir Güzelbahçe - Özlem Aydınalp
İzmir Güzelbahçe - Nazmi Yavuz
İzmir Karabağlar - Ozan Hasan Yıldırım
İzmir Karabağlar - Nursel Güner Sezer
İzmir Karaburun - Nurten Bozkurt
İzmir Karaburun - Ertuğrul Barka
İzmir Karşıyaka - Menfi Yılmaz
İzmir Karşıyaka - Oya Kızılkaya Zeyrek
İzmir Kemalpaşa - Bedi Şener
İzmir Kemalpaşa - Elbiran Yaşar
İzmir Kınık - Ebubekir Turan
İzmir Konak - Faraşin Gümüş
İzmir Konak - Türkan Aslan
İzmir Menderes - Hande Aydoğdu
İzmir Menderes - Aziz Ad
MARAŞ
Kahramanmaraş Büyükşehir - Ali Ardıç
Kahramanmaraş Onikişubat - Adile Erkan
Kahramanmaraş Onikişubat - Fatma Şıkyürek Aktaş
Kahramanmaraş Elbistan -Dilan Çetin
Kahramanmaraş Elbistan - Engin Genceri
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - Elif Tuğçe Demiroğlu
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - Kemal Bahşi
Kahramanmaraş Afşin - Yasin Taşkın
Kahramanmaraş Türkoğlu - Fırat Duymak
Kahramanmaraş Çağlayancerit - Adnan Korkmaz
Kahramanmaraş Ekinözü - Elmast Tolmaç
Kahramanmaraş Ekinözü - İbrahim Ozan
Kahramanmaraş Göksun - Berfin Hasbay
KARABÜK
Karabük Merkez - Emine Kaya
KARAMAN
Karaman Merkez - Zozan Efetürk
KASTAMONU
Kastamonu Merkez - Yakup Akyol
KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir - İhsan Sarıyar
Kayseri Kocasinan - Yakup Kaya
Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Remziye Erener
Kayseri Melikgazi - Hasan Ekici
KIRIKAKLE
Kırıkkale Merkez - Cahide Dorak
Kırıkkale Merkez Belediye Meclis Üyesi - Razi Taşkın
Kırıkkale Yahşihan belediye Başkanı Hamit Polat
KIRKLARELİ
Kırklareli Merkez belediye Başkanı Saadet Fırat
Kırklareli Merkez belediye Meclis Üyesi Adnan Aydın
KIRŞEHİR
Kırşehir Merkez - Kadriye Turan
Kırşehir Merkez belediye Meclis Üyesi - Cemil Okşak
Kırşehir Çiçekdağı - Ayhan Keleş
KİLİS
Kilis Merkez - Ahmet Üçer
Kilis Merkez Genel Meclis Üyesi Azize Akoğlu
Kilis Musabeyli - Fırat Can
KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir - Hasan Özgüneş
Kocaeli Dilovası - Mustafa Avci
Kocaeli Dilovası - Şevin Coşkun
Kocaeli Darıca - Erkan Şik
Kocaeli Darıca - Hakime Kahraman
Kocaeli Gebze - Aydın Kılıçdere
Kocaeli Gebze - Hacer Özer
Kocaeli Körfez - Seracettin Başboğa
Kocaeli Derince - Ferat Roni Ergin
Kocaeli İzmit - Gencer Demirkaya
Kocaeli Başiskele - Berfin Tunç
Kocaeli Başiskele - Selda İlgöz Kocayiğit
Kocaeli Gölcük - Hasan Nas
Kocaeli Kartepe - İbrahim Ergin
KONYA
Konya Büyükşehir - Bülent Kılıç
Konya Selçuklu - Ahmet Nergiz
Konya Cihanbeyli - Eylül Yaylacı
Konya Kulu - Bekir Karakurt
Konya Ereğli - Erol Gül
Konya Meram - Hıdır Gümüş
Konya Karatay - Mehmet Salih Damar
Konya Karatay - Gülbahar Gündüz
Konya Akşehir - Osman Erdal
Konya Yunak - Mehmet Necati Dursun
Konya Çumra - İsmail Altun
Konya Sarayönü - Süleyman Çorum
Konya Seydişehir - Fatma Gürlek
KÜTAHYA
Kütahya Merkez - Sibel Temel
Kütahya Tavşanlı - Mehmet Nevroz Türk
MANİSA
Manisa Saruhanlu - Mustafa Yanar
Manisa Kırkağaç - Ragıp Özcan
Manisa Gölmarmara - Abdurrahman Tarı
Manisa Aksihar - Tekin Kılztaş
Manisa Salihli - Cevdet Yıldız
Manisa Turgutlu - Mahmut Pala
MUĞLA
Muğla Büyükşehir - Yusuf Uludağ
Muğla Bodrum - Mehmet Polat
Muğla Datça - Fatma Çetinkaya
Muğla Ortaca - Hüsniye Kaya
Muğla Köyceğiz - Ahmet Ukaş
Muğla Menteşe - Ayla Erkut
Muğla Marmaris - Ayşe İnanma
Muğla Yatağan - Adil Çavaş
Muğla Ula - Rıdvan Yaşar
Muğla Dalaman - Halit Oruç
Muğla Kavaklıdere - Adalet Aydın Sözkesen
Muğla Seydikemer - Süleyman Sözkesen
Muğla Fethiye - Hasan Yıldırım
Muğla Milas - Cumali Çelik
NEVŞEHİR
Nevşehir Merkez - Helin Elif Geyik
Nevşehir Avanos - Ömer Dündar
Nevşehir Ürgüp - Nazım Kaya
NİĞDE
Niğde Merkez - Başak Caner Aktaş
Niğde Bor - Ayten Yıldırım
ORDU
Ordu Büyükşehir - Necmettin Durmuş
Ordu Altınordu - Aydın Er
Ordu Fatsa - Kenan Kırkaya
Ordu Ünye - Reşit Güneç
OSMANİYE
Osmaniye Merkez - Ziver Gümüş
Osmaniye Toprakkale - Meltem Taşkın
RİZE
Rize Merkez - Nurettin Aydın
Rize Pazar - Metin Gök
Rize Ardeşen - Ahmet Özdekak
SAKARYA
Sakarya Büyükşehir - Engin Güleser
Sakarya Serdivan - Felek Zırığ
Sakarya Arifiye - Cihan Karbey
Sakarya Erenler - Sıla Öztürk
Sakarya Erenler - Emine Melis Tantan
Sakarya Hendek - Azat Ayna
Sakarya Karasu - Şakir Çelik
Sakarya Sapanca - Ümit Baş
Samsun Büyükşehir - İnci Aydın
SAMSUN
Samsun İlkadım - Ahmet Şakar
Samsun İlkadım - Gökhan Alkan
Samsun Bafra - Sevda Üngör
Samsun Canik - Metin Bayhar
Samsun Çarşamba - Heliz Kolanç Şerifoğlu
SİNOP
Sinop Merkez - Sedef Karakurt
SİVAS
Sivas Merkez - Cemal Pir
Sivas Kangal - Nalan Güneş
Sivas Yıldızeli - Yekbun Aşkın
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Büyükşehir - Sadi Özdemir
Tekirdağ Çerkezköy - Telli Yardımcı
Tekirdağ Çorlu - Aycan Demir
Tekirdağ Ergene - Ayla Eroğlu
Tekirdağ Marmaraereğlisi - Deniz Türkmenoğlu
Tekirdağ Süleymanpaşa - Nesip Güneş
Tekirdağ Kapaklı - Feyat Alma
Tekirdağ Kapaklı - Müselma Keskintürk
TOKAT
Tokat Merkez - Gülce Vidinli
Tokat Turhal - Muhammet Emin Özen
Tokat Zile - Azadin Kaya
TRABZON
Trabzon Büyükşehir - Bedriye Zırığ
Trabzon Of - Çetin Aryindoğan
Trabzon Akçaabat - Hasan Gezici
Trabzon Araklı - Meltem Aslan
UŞAK
Uşak Merkez - Sanya Hakimoğulları
Uşak Banaz - İbrahim Halil Sakur
YALOVA
Yalova Merkez - Cengiz Topbaşlı
Yalova Merkez Kadıköy - Sadettin Gönenç
Yalova Çiftlikköy - Ergin Peker
Yalova Çınarcık - Doğan Kesici
Yalova Çınarcık Koru - Murat Güleryüz
Yalova Çınarcık Teşvikiye - Baran Kırtay
Yalova Çınarcık Esenköy - Mülazım Özdemir
Yalova Armutlu - Mehmet Ali Gez
Yalova Altınova - Suat Çetin
Yalova Altınova Tavşanlı - Sadrettin Oruç
Yalova Altınova Kaytazdere - Hakim Turan
Yalova Termal - Ayhan Özmen
YOZGAT
Yozgat Yerköy - Tülin Üçdal
Yozgat Merkez - Merve Eylül Bütün
Yozgat Boğazlıyan - Şervin Özviran
ZONGULDAK
Zonguldak Merkez - Ceylan Turğut