Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimlerinde Van ve diğer illerde aday göstereceği eşbaşkanların tam listesini açıkladı.

DEM Parti'nin il ve ilçelerdeki eşbaşkan adayları şöyle:

VAN

Van: Abdullah Zeydan- Neslihan Şedal

Van - Bahçesaray: Ayvaz Hazır-Nebahat Benek

Van - Başkale: Şengül Polat-Feyzi Caner

Van - Çaldıran: Hatice Atabay Gündoğdu-Fettah Hasçelik

Van - Çatak: Reşat Eraslan-Gülten Baran

Van - Edremit: Rabia Başak Koç-Cemil Komi

Van - Erciş: Baran Bilici-Güler Temel

Van - Gevaş: Ruknettin Hakan-Kübra Akti

Van - Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş/Mukaddes Karakoç

Van - İpekyolu: Cevdet Altındağ-Canan Uzunay

Van - Muradiye: Hediye Sayiner-Barış Yılmaz

Van - Özalp: Sakine Kutpınar-Ecevit Ceylancı

Van - Saray: Davut Acar-Filiz Öztürk

Van - Tuşba: Hanım Akkoş-Ümit Keser

ADIYAMAN

Adıyaman - Besni: Musafa Suvar-Güler Sağ

Adıyaman - Pınarbaşı: Hüseyin Uzun-Kamile Ocak

Adıyaman - Gölbaşı: Ergün Varhan-Berfin Doymaz

Adıyaman - Kahta: Osman Özbek

Adıyaman - Merkez: Mehmet Bahattin Bilgin-Türkan Erkenek

Adıyaman- Kömür:Mahmut Kapçak-Bedriye Polattaş

Adıyaman - Yaylakonak: İsmet Coşkun

Adıyaman - Samsat: Yasin Ertan

Adıyaman - Tut: Memet Kösele

AĞRI

Ağrı - Giyadîn/Diyadin: Adnan Doğan-Hayat Zorbay

Ağrı - Bazîd/Doğubayazıt: Kenan Alkan-Aygül Aşan

Ağrı- Eleşkirt:Menderes Yıldız

Ağrı - Hamur: Hikmet Adıgüzel

Ağrı - Merkez: Hazal Aras-Memet Akkuş

Ağrı - Patnos: Rojbin Kartal Manzak-Kerem Kırtay

Ağrı - Taşlıçay: Mehmet Ali Budak-Cemile Duman

Ağrı - Tutak: Mahmut Tataş/Dilan Başboğa

ARDAHAN

Ardahan - Göle: Serkan Yılmaz

BATMAN

Batman - Beşiri: Mehmet Akif Akın-Merve Evren

Batman - İkiköprü: Halil İbrahim Karabulut-Celile Yıldız

Batman - Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan-Fadile Üner

Batman - Hasankeyf: Mecit Tokdemir-Zozan Şimşek

Batman - Kozluk: Mehmet Reşit Haşimi-Hülya Öztekin

Batman - Bekirhan: Ruşen Sankur-Ömer Sunar

Batman - Merkez: Gülüsan Sönük-Mehdi Öztüzün

Batman - Merkez/Balpınar: Osman Ekinci-Ayşe Doğan

Batman - Sason: Celal Alphan-Netice Üner

BİNGÖL

Bingöl - Adaklı: Ahmet Delikanlı-Gülnar Akansu

Bingöl - Genç: İdris Elhakan-Şefika Doğan

Bingöl - Karlıova: Mehmet Genç-Zühre Eroğlu

Bingöl - Kiğı: Sema Getlaş-Hikmet Baykan

Bingöl - Merkez: Aydın Bürçün-Çiçek Ariç

Bingöl - Sancak: Selahattin Koçin-Arzu Köysüren

Bingöl - Solhan: Remzi Sönmez-Ayşe Kaya

Bingöl - Yayladere: Kemal Seven-Zeynep Kuloğlu

Bingöl - Yedisu: Kadriye İbin-Hüseyin Sağlık

BİTLİS

Bitlis - Adilcevaz: Cesim Tusun-Dilek Akdağ

Bitlis - Ahlat: Zelal Yılmaz-Abdulsamet Baycan

Bitlis - Ovakışla: Baran Turan-Dilan Uçar

Bitlis - Güroymak: Ülfiye Özcan-Ziya Enginbay

Bitlis - Gölbaşı: Mazlum Soyürün

Bitlis - Günkırı:Faysal Sengir

Bitlis - Hizan: Kerem Uğur-Hediye Çetin Koçman

Bitlis - Merkez: Sümeyya Kızılkaya-M. Nezir Karabaş

Bitlis - Merkez/Yolalan: Esma Aydın-Hüseyin Öztürk

Bitlis - Tatvan: Mümin Erol-Belkiza Beştaş Epözdemir

DERSİM

Dêrsim - Akpazar: Orhan Çelebi-Naciye Aslan

Dêrsim - Merkez: Cevdet Konak-Birsen Orhan

Dêrsim - Nazimiye: Şükrü Düztaş-Songül Sarıgül

DİYARBAKIR

Diyarbakır - Büyükşehir: Ayşe Serra Bucak Küçük-Doğan Hatun

Diyarbakır - Bağlar: Siraç Çelik-Leyla Ayaz

Diyarbakır - Bismil: Mizgin Ekin-Güven Tanrıkulu

Diyarbakır - Çermik: Berat Can-Sultan Taşkıran

Diyarbakır - Çırnar: Semra Akyüz-Mehmet Şirin Arzu

Diyarbakır - Çüngüş: Habib Demirkol-Ayten Çelik

Diyarbakır - Dicle: Hacı Akengin-Aysel Baran

Diyarbakır - Eğil: Mehmet Zülküf Polat-Bahar Karakaş Uluğ

Diyarbakır - Ergani: Şiyar Güldiken-Birsen Azak Bayar

Diyarbakır - Hani: Besile Narin-Hamdullah Demir

Diyarbakır - Hazro: Erhan Güven-Hasibe Yazdık

Diyarbakır - Kayapınar: Gülşen Sincar-Cengiz Dündar

Diyarbakır - Kocaköy: Mehmet Şık-Hanım Altındağ

Diyarbakır - Kulp: Fatma Ay-Murat İpek

Diyarbakır - Lice: Dilek Diyar Özer-Fırat Demir

Diyarbakır - Silvan: Sevim Biçici-Kadri Esen

Diyarbakır - Sûr: Adnan Örhan-Fatma Önkol

Diyarbakır - Yenişehir: Safiye Akdağ-Mehmet Ergün

ELAZIĞ

Elâzığ - Karakoçan: Cafer Oğur-Songül Düzgün

Elâzığ - Sarıcan: İsmail Koç-Ayten Alagöz

Elâzığ - Maden: Ayşe Çiftçi

Elâzığ - Merkez: Hayrettin Kaya- Songül Cengiz

Elâzığ - Merkez/Yazıkonak: Halil Besili

Elâzığ - Palu: Mehmet Şahin

ERZİNCAN

Erzincan - Çayırlı: Serhat Arslan

Erzincan - Kemah: Tuğba Dündar-Caner Kılıç

Erzincan - Merkez: Evren Çevik

Erzincan - Tercan: Tülay Dölen-Barış Şengül

Erzincan - Üzümlü: Mehmet Baytekin-

ERZURUM

Erzurum - Büyükşehir: Gülderen Varli-Metin Gözmen

Erzurum - Çat: Nihat Yuca

Erzurum - Hınıs: Gürsel Eren-Meral Alagöz İmre

Erzurum - Horasan: Şahabettin Güldür

Erzurum - Karaçoban: Kazim Erhan-Zelal Yiğit

Erzurum - Karayazı: Bahar Göksu-Fuat Tutkun

Erzurum - Köprüköy: Mehmet Raşit Tatli

Erzurum - Palandöken: İsmail Kaya

Erzurum - Tekman: Abdurrahman Sever-Gülen Şengül

Erzurum - Yakutiye: Mevlüt Efe

GAZİANTEP

Antep - Büyükşehir: Selman Tutumlu-Ayfer Yılmazer

Antep - Araban: Rifat Dağdelen

Antep - Islahiye: Mehmet Güllü Aydın

Antep - Karkamış: Dilan Coşkun-Mehmet Alagöz

Antep - Nizip: Yusuf Güler

Antep - Nurdağı: Müslüm Denizhan

Antep - Oğuzeli: Yılmaz Melet

Antep - Şahinbey: Yakup Koca

Antep - Şehitkamil: Kemal İlik

HAKKÂRİ

Hakkâri - Çukurca: Arafat Çetinkaya-Hividar Ertunç

Hakkâri - Merkez: Mehmet Sıdık Akış-Viyan Tekce

Hakkâri - Merkez-Durankaya: Remzi Çiftçi-Amine Armut

Hakkâri - Şemdinli: Naif Eroğuz-Nazdar Öpengin

Hakkâri - Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül-Şoreş Diri

Hakkâri - Büyükçiftlik: Mustafa İnaç-Mizgin Demir

Hakkâri - Esendere: Fatih Safalı-Gülüstan AQersu

IĞDIR

Iğdır - Aralık: Sadık Zira-Alya Akkuş

Iğdır - Merkez: Mehmet Nuri Güneş-Nejla Kum

Iğdır - Merkez/Halfeli: Yaşar Sarıtaş-Yıldız Tendik Parin

Iğdır - Merkez/Hoşhaber: Ömer Çelik-Emine Yöndem Kartal

Iğdır - Tuzluca: İsmet İlkutlu-Kader Yiğitalp

KARS

Kars - Dîgor: Adem Oyman-Ülker Özadikti

Kars - Dağpınar: Hüsnü Anci-Ayten Yardimciel

Kars - Kağızman: Mehmet Alkan-Güner Hatay

Kars - Merkez: Kenan Karahancı-Arzu Savaş Derman

Kars - Sarıkamış: Hüseyin Altun-Serap Çelik

Kars - Selim: Asker Köse-Türkan Yücel

SİİRT

Siirt - Baykan: Şefik Günel- Sümeyye Karasu

Siirt - Atabağı: Mehmet Nedim Yüksekbağ-Medya Atak

Siirt - Veysel Karani: Enes Cengiz-Berfin Evren

Siirt - Eruh: Hüseyin Oktayı- Evrin Ertan

Siirt - Kurtalan:Ali Rıza Bingöl-Sadiye Aktin

Siirt - Karabağlar: Abdulhakim Sevgili-Nurden Toymaz

Siirt - Merkez: Sofya Alağaş-Mehmet Kaysi

Siirt - Gökçebağ: Alaaddin Aydın

Siirt - Pervarî: Mustafa Sonğur

Siirt - Pervarî/Beğendik: Bedri Şahbudak

Siirt - Aydinlar/Tillo: Kasım Yıldız

URFA

Urfa: Celalettin Erkmen-Gülşen Özer

Urfa - Birecik: Mehmet Begit- Berivan İlkay Manaz

Urfa -Bozova: Aygül Kapıkayalı-İsmail Yıldız

Urfa -Ceylanpınar: Uğur Kahraman-Rahşan Yazar

Urfa -Halfeti: Mehmet Karayılan-Saniye Bayram

Urfa -Haliliye: Suphi Yilancı-Sema Ateş

Urfa -Hîlvan: Serhan Paydaş-Garip Yeşil

Urfa -Karaköprü: Rıdvan Yavuz-Rezzan Ayhan

Urfa -Siverek: Ali Dusak-Yıldız Çetiner

Urfa -Suruç: Ayten Kaya-Müslüm Baran

Urfa -Viranşehir: Serhat Dicle İnan-Bedriye Yorgun

ŞIRNAK

Şırnak: Turan Saltan-Berivan Kutlu

Şırnak - Beytüşşebap: Beybün Aslan-Agit Yiğit

Şırnak - Cizre: Güler Yerbasan-Abdurrahim Durmuş

Şırnak - Güçlükonak: Emin Dayan-Fehime Elkoca

Şırnak - Basa/Fındık: Mehmet Salih Eltimur-Zeynep ilhan

Şırnak - İdil: Türkan Kayır-Doğan adıbelli

Şırnak - Sırtköy: Fahrettin Akman-Halime ilçin

Şırnak - Balveren: Gülsüm Atak-Ferit Artuç

Şırnak - Kasrik: Cihat Aktaş

Şırnak - Kumçatı: Asker Gündüz-Güllü Durak

Şırnak - Silopi: Jiyan Ormanlı-Nadir Onuk

Şırnak - Silopiya/Başverimli: Besi Ceviz-Lezgin Kösen

Şırnak - Uludere: Ali Ürek-Feride Ender

Şırnak - Şenoba: Fatma Oran-Mecit Keskin

ADANA

Adana: Mahfuz Güleryüz

AFYON

Afyonkarahisar - Merkez: Zehra Yalçın

Afyonkarahisar - Sultandağı: Mehmet Rüştü Kahraman

Afyonkarahisar - Dinar: Hazar Ziya Kızıl

AKSARAY

Aksaray - Merkez: Kıymet Temel

AMASYA

Amasya - Merkez: Deniz Yılmaz

Amasya - Gümüşhacıköy: Ayşegül Korkutan

ANKARA

Ankara - Büyükşehir: Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan

Ankara - Altındağ: Mehmet Adil Başkara

Ankara - Akyurt: Cüneyt Yıldırım

Ankara - Ayaş: Salih Berkay Uluçay

Ankara - Beypazarı: Nurhayat Özkan

Ankara - Çamlıdere: Mekke Koç

Ankara - Çankaya: Türkan Demir

Ankara - Çubuk: Halil İbrahim Özkahirman

Ankara - Elmadağ: Erkin Akbay

Ankara - Evren: Hakan Kıyak

Ankara - Gölbaşı: Ümit Göksu

Ankara - Güdül: İlhan Karaman

Ankara - Haymana: Mahmut Başaran

Ankara - Kalecik: Mustafa Demir

Ankara - Kazan: Anıl Sabahattin Karlı

Ankara - Keçiören: Sadık Yıldız

Ankara - Kızılcahamam: Zeynep Tan Parlak

Ankara - Mamak: Elif Kaya

Ankara - Nallıhan: Korhan Özkıvanç

Ankara - Pursaklar: Etem Akdağ

Ankara - Sincan: Nevroz Bulak

Ankara - Şereflikoçhisar: Mustafa Erbek

ANTALYA

Antalya - Büyükşehir: Kemal Bülbül - Nesibe Bahadır

Antalya - Aksu: Lokman Başkurt

Antalya - Döşemealtı: Cevdet Dağ

Antalya - Kaş: Atilla Çelik

Antalya - Kemer: Dursun Satıcı

Antalya - Kepez: Selami Özyaşar

Antalya - Konyaaltı: Alaettin Güven

Antalya - Korkuteli: Remzi Yıldız

Antalya - Kumluca: Haydar Çelik

Antalya - Muratpaşa: Erhan Aktı

Antalya - Serik: Tayfun Yüksel

Antalya - Alanya: Mehmet Şirin Filiz

Antalya - Finike: Kamil Dağ

Antalya - Elmalı: Abdullah Keser

Antalya - Gazipaşa: Medeni Kaya

ARTVİN

Artvin - Merkez: Levent Serhan

Artvin - Arhavi: Rezan Kayran Ay

Artvin - Ardanuç: Zeynep Nur Akkuş Dağ

Artvin - Murgul: Ensar Topal

Artvin - Yusufeli: Özden Ünal

AYDIN

Aydın - Büyükşehir: Suzan Koç

Aydın - Didim: Nizamettin Özden

Aydın - Efeler: Öznür Kızılay

Aydın - Germencik: Güven Çelik

Aydın - Kuşadası: Samir Özpolat

Aydın - Nazilli: Besriye Tekgür

Aydın - Sultanhisar: Hüsnü Taş

BARTIN

Bartın: Ramazan Karaduman

BAYBURT

Bayburt: Tülay Kılınç

BİLECİK

Bilecik: Ömer Ege

Bilecik - Osmaneli: Abdurrahim Şengül

BOLU

Bolu: Veli Saçılık

BURDUR

Burdur: Fatma Arslan

BALIKESİR

Balıkesir - Büyükşehir: Mehmet Rauf Kocaman

Balıkesir - Gömeç: Abdurrahim Yıldırım

Balıkesir - Bandırma: Ali Bora

Balıkesir – Bandırma: Belediye Meclis Üyesi - Nesibe Yöyler

Balıkesir – Burhaniye: Belediye Meclis Üyesi - Cenap Fuat Yazgan

Balıkesir – Ayvalık: Osman Çevik

Balıkesir – Edremit: Harika Şişmanlar

Balıkesir – Edremit: Belediye Meclis Üyesi - Maşallah Yıldırım

BALIKESİR

Balıkesir - Büyükşehir: Mehmet Rauf Kocaman

Balıkesir - Gömeç: Abdurrahim Yıldırım

Balıkesir - Bandırma: Ali Bora

Balıkesir – Bandırma: Belediye Meclis Üyesi - Nesibe Yöyler

Balıkesir – Burhaniye: Belediye Meclis Üyesi - Cenap Fuat Yazgan

Balıkesir – Ayvalık: Osman Çevik

Balıkesir – Edremit: Harika Şişmanlar

Balıkesir – Edremit: Belediye Meclis Üyesi - Maşallah Yıldırım

BURSA

Bursa – Büyükşehir: İhsan Seylan

Bursa – Yıldırım: Mahkum Taş

Bursa – Yıldırım: Belediye Meclis Üyesi - Bilmez Erboğa

Bursa – Yıldırım: Belediye Meclis Üyesi - Saliha Toktaş

Bursa - İnegöl: Tertip Tokoğlu

Bursa – İnegöl: Belediye Meclis Üyesi - Güler Yalçın

Bursa – İznik: Mehmet Baki Özmen

Bursa – İznik: Belediye Meclis Üyesi - Seyhan Taş

Bursa – Yenişehir: Yusuf Zana Toprak

Bursa – Yenişehir: Belediye Meclis Üyesi - Dilan Ok

Bursa – Osmangazi: Gül Pola

Bursa – Osmangazi: Belediye Meclis Üyesi - Özcan Arslan

Bursa - Kestel: Sabiha Toktaş

Bursa – Kestel: Belediye Meclis Üyesi - Ali Sungur

Bursa – Orhangazi: Mecit Akgüç

Bursa – Orhangazi: Belediye Meclis Üyesi - İpek Akman

Bursa – Gürsu: Rabia Toktaş

Bursa – Gürsu: Belediye Meclis Üyesi -Yücel Demir

Bursa – Gemlik: Hatice Ateş

Bursa – Gemlik: Belediye Meclis Üyesi - Behçet Bingöl

Bursa – Nilüfer: Mazlum Taş

Bursa – Nilüfer: Belediye Meclis Üyesi Fatma Baykara

Bursa – Mudanya: Zilan Günay

Bursa – Mudanya: Belediye Meclis Üyesi - Nazım Ayyıldız

Bursa – Mustafakemalpaşa: Kemal Yıldırak

Bursa – Mustafakemalpaşa: Belediye Meclis Üyesi - Sadiye Dinç

Bursa – Karacabey: Murat Tuzak

Bursa – Karacabey: Belediye Meclis Üyesi - Zeliha Güner

ÇANAKKALE

Çanakkale – Merkez: Çetin Avcı

Çanakkale – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Canan Aytaç

Çanakkale – Gelibolu: Dilara Ebik

Çanakkale – Merkez-Kepez: Mehmet Fatih İşçi

Çanakkale – Merkez-Kepez: Belediye Meclis Üyesi - Burcu Özaydın

ÇORUM

Çorum – Merkez: Ümit Küçükbayatlılı

Çorum – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Suzan Yıldırım

DENİZLİ



Denizli – Büyükşehir: Cevahir Kayar

Denizli – Merkezefendi: Hasan Eliş

Denizli – Merkezefendi: Belediye Meclis Üyesi - Hanifi Yıldırım

Denizli – Merkezefendi: Belediye Meclis Üyesi - Dilan Acar Yıldız

Denizli – Pamukkale: Cihan Aslan

Denizli – Pamukkale: Belediye Meclis Üyesi - Ayşe Levzan Süzük

Denizli – Sarayköy: Mikail Çınardalı

Denizli – Honaz: Mecbure Karabalık

Denizli – Honaz: Belediye Meclis Üyesi - Devrim Keçeci

DÜZCE



Düzce – Merkez: Ayfer Fatma Çelik

Düzce – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Zabit Vurdu

EDİRNE



Edirne - Merkez: Aylin Hacaloğlu

Edirne – Merkez: Belediye Meclis Üyesi - Mevlüt Aykoç

Edirne – Keşan: Abdullah Kaya

ESKİŞEHİR



Eskişehir – Büyükşehir: İzzettin Altun

Eskişehir – Odunpazarı: Ferit Dilman

Eskişehir – Odunpazarı: Belediye Meclis Üyesi - İlkay Abay

Eskişehir – Tepebaşı: Elif Aslan

Eskişehir – Tepebaşı: Belediye Meclis Üyesi - Gamze Toprak

Eskişehir – Mahmudiye: Rüzgar Çetin

Eskişehir – Mihalgazi: Mert Nihat Karaatlı

GİRESUN

Giresun – Merkez: Feride Kızgit

Giresun – Merkez: Meclis Üyesi - Ümit Bozan

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane – Merkez: Abdulkerim Zırığ

HATAY

Hatay Büyükşehir - Perihan Pakize Sinemillioğlu

Hatay Erzin - Naciye İskender

Hatay Erzin - Orhan Üncü

Hatay İskenderun - Mahmut Aydıncı

Hatay Kırıkhan- Mediha Yüksel

Hatay Kırıkhan - Safa Bayraktar

Hatay Payas - Ayşe Elif Ela Hasanoğlu

Hatay Payas - Mehmet Şirin

Hatay Dörtyol - Sabuha Akdağ

Hatay Dörtyol - Mehmet Ali Baybariz

ISPARTA

Isparta Merkez - Meral Karakuş

Isparta Merkez - Şiar Demirbilekli

Isparta Eğirdir - Hatice Uçar

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir - Meral Danış Beştaş

İstanbul Beylikdüzü - Nemetullah Kurt

İstanbul Kadıköy - Veysi Eski

İstanbul Kağıthane - Burhan Damarlı

İstanbul Esenler - İrfan Hülakü

İZMİR

İzmir Büyükşehir - Akın Birdal

İzmir Menemen - Fuat Şengül

İzmir Menemen - Bediha Güzelyüz

İzmir Narlıdere - Hasan Dikici

İzmir Narlıdere - Şazime Yaşa

İzmir Ödemiş - Mehmet Nezir Kabak

İzmir Ödemiş - Semra Yaşa Gül

İzmir Seferihisar - Canan Kılıç

İzmir Seferihisar - Vejdin Çiçek

İzmir Selçuk - Ayşe Özdamar

İzmir Selçuk - Ali Yurt

İzmir Tire - Sedat Turan

İzmir Tire -Naciye Günaydın

İzmir Torbalı - Adem Aydın

İzmir Torbalı - Özden Bingöl

İzmir Urla - Saim Serin

İzmir Urla - Selma Güngör

İzmir Aliağa - Gül Ekici

İzmir Balçova - Hüseyin Çelik

İzmir Balçova - Batıgül Tunç

İzmir Bayındır - Rojda Tanman

İzmir Bayındır - Abdullah Çimen

İzmir Bayraklı - İsmet Akbulak

İzmir Bayraklı - Pervin Polat

İzmir Bergama - Rojbin Tufan

İzmir Bergama - Ahmet Yaşaroğlu

İzmir Bornova - Saki Gök

İzmir Bornova - Fevziye Ünal

İzmir Buca - Sinan Uğur

İzmir Buca - Hurşi Ataman

İzmir Çeşme - Abdullah Dokcu

İzmir Çeşme - Menekşe Ecer

İzmir Çiğli - Ahmet Şanci

İzmir Çiğli - Güneş Kırmızıgül Türe

İzmir Dikili - Sinan Özer

İzmir Dikili - Leyla Yıldız Yardımcı

İzmir Foça - Özgül Turunçoğlu

İzmir Foça - Fahri Akpirinç

İzmir Gaziemir - İsmail Başçı

İzmir Gaziemir - Emine Dayıoğlu

İzmir Güzelbahçe - Özlem Aydınalp

İzmir Güzelbahçe - Nazmi Yavuz

İzmir Karabağlar - Ozan Hasan Yıldırım

İzmir Karabağlar - Nursel Güner Sezer

İzmir Karaburun - Nurten Bozkurt

İzmir Karaburun - Ertuğrul Barka

İzmir Karşıyaka - Menfi Yılmaz

İzmir Karşıyaka - Oya Kızılkaya Zeyrek

İzmir Kemalpaşa - Bedi Şener

İzmir Kemalpaşa - Elbiran Yaşar

İzmir Kınık - Ebubekir Turan

İzmir Konak - Faraşin Gümüş

İzmir Konak - Türkan Aslan

İzmir Menderes - Hande Aydoğdu

İzmir Menderes - Aziz Ad

MARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir - Ali Ardıç

Kahramanmaraş Onikişubat - Adile Erkan

Kahramanmaraş Onikişubat - Fatma Şıkyürek Aktaş

Kahramanmaraş Elbistan -Dilan Çetin

Kahramanmaraş Elbistan - Engin Genceri

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - Elif Tuğçe Demiroğlu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - Kemal Bahşi

Kahramanmaraş Afşin - Yasin Taşkın

Kahramanmaraş Türkoğlu - Fırat Duymak

Kahramanmaraş Çağlayancerit - Adnan Korkmaz

Kahramanmaraş Ekinözü - Elmast Tolmaç

Kahramanmaraş Ekinözü - İbrahim Ozan

Kahramanmaraş Göksun - Berfin Hasbay

KARABÜK

Karabük Merkez - Emine Kaya

KARAMAN

Karaman Merkez - Zozan Efetürk

KASTAMONU

Kastamonu Merkez - Yakup Akyol



KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir - İhsan Sarıyar

Kayseri Kocasinan - Yakup Kaya

Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Remziye Erener

Kayseri Melikgazi - Hasan Ekici

KIRIKAKLE

Kırıkkale Merkez - Cahide Dorak

Kırıkkale Merkez Belediye Meclis Üyesi - Razi Taşkın

Kırıkkale Yahşihan belediye Başkanı Hamit Polat

KIRKLARELİ

Kırklareli Merkez belediye Başkanı Saadet Fırat

Kırklareli Merkez belediye Meclis Üyesi Adnan Aydın

KIRŞEHİR

Kırşehir Merkez - Kadriye Turan

Kırşehir Merkez belediye Meclis Üyesi - Cemil Okşak

Kırşehir Çiçekdağı - Ayhan Keleş

KİLİS

Kilis Merkez - Ahmet Üçer

Kilis Merkez Genel Meclis Üyesi Azize Akoğlu

Kilis Musabeyli - Fırat Can

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir - Hasan Özgüneş

Kocaeli Dilovası - Mustafa Avci

Kocaeli Dilovası - Şevin Coşkun

Kocaeli Darıca - Erkan Şik

Kocaeli Darıca - Hakime Kahraman

Kocaeli Gebze - Aydın Kılıçdere

Kocaeli Gebze - Hacer Özer

Kocaeli Körfez - Seracettin Başboğa

Kocaeli Derince - Ferat Roni Ergin

Kocaeli İzmit - Gencer Demirkaya

Kocaeli Başiskele - Berfin Tunç

Kocaeli Başiskele - Selda İlgöz Kocayiğit

Kocaeli Gölcük - Hasan Nas

Kocaeli Kartepe - İbrahim Ergin

KONYA

Konya Büyükşehir - Bülent Kılıç

Konya Selçuklu - Ahmet Nergiz

Konya Cihanbeyli - Eylül Yaylacı

Konya Kulu - Bekir Karakurt

Konya Ereğli - Erol Gül

Konya Meram - Hıdır Gümüş

Konya Karatay - Mehmet Salih Damar

Konya Karatay - Gülbahar Gündüz

Konya Akşehir - Osman Erdal

Konya Yunak - Mehmet Necati Dursun

Konya Çumra - İsmail Altun

Konya Sarayönü - Süleyman Çorum

Konya Seydişehir - Fatma Gürlek

KÜTAHYA

Kütahya Merkez - Sibel Temel

Kütahya Tavşanlı - Mehmet Nevroz Türk

MANİSA

Manisa Saruhanlu - Mustafa Yanar

Manisa Kırkağaç - Ragıp Özcan

Manisa Gölmarmara - Abdurrahman Tarı

Manisa Aksihar - Tekin Kılztaş

Manisa Salihli - Cevdet Yıldız

Manisa Turgutlu - Mahmut Pala

MUĞLA

Muğla Büyükşehir - Yusuf Uludağ

Muğla Bodrum - Mehmet Polat

Muğla Datça - Fatma Çetinkaya

Muğla Ortaca - Hüsniye Kaya

Muğla Köyceğiz - Ahmet Ukaş

Muğla Menteşe - Ayla Erkut

Muğla Marmaris - Ayşe İnanma

Muğla Yatağan - Adil Çavaş

Muğla Ula - Rıdvan Yaşar

Muğla Dalaman - Halit Oruç

Muğla Kavaklıdere - Adalet Aydın Sözkesen

Muğla Seydikemer - Süleyman Sözkesen

Muğla Fethiye - Hasan Yıldırım

Muğla Milas - Cumali Çelik

NEVŞEHİR

Nevşehir Merkez - Helin Elif Geyik

Nevşehir Avanos - Ömer Dündar

Nevşehir Ürgüp - Nazım Kaya

NİĞDE

Niğde Merkez - Başak Caner Aktaş

Niğde Bor - Ayten Yıldırım

ORDU

Ordu Büyükşehir - Necmettin Durmuş

Ordu Altınordu - Aydın Er

Ordu Fatsa - Kenan Kırkaya

Ordu Ünye - Reşit Güneç

OSMANİYE

Osmaniye Merkez - Ziver Gümüş

Osmaniye Toprakkale - Meltem Taşkın

RİZE

Rize Merkez - Nurettin Aydın

Rize Pazar - Metin Gök

Rize Ardeşen - Ahmet Özdekak

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir - Engin Güleser

Sakarya Serdivan - Felek Zırığ

Sakarya Arifiye - Cihan Karbey

Sakarya Erenler - Sıla Öztürk

Sakarya Erenler - Emine Melis Tantan

Sakarya Hendek - Azat Ayna

Sakarya Karasu - Şakir Çelik

Sakarya Sapanca - Ümit Baş

Samsun Büyükşehir - İnci Aydın

SAMSUN

Samsun İlkadım - Ahmet Şakar

Samsun İlkadım - Gökhan Alkan

Samsun Bafra - Sevda Üngör

Samsun Canik - Metin Bayhar

Samsun Çarşamba - Heliz Kolanç Şerifoğlu

SİNOP

Sinop Merkez - Sedef Karakurt

SİVAS

Sivas Merkez - Cemal Pir

Sivas Kangal - Nalan Güneş

Sivas Yıldızeli - Yekbun Aşkın

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Büyükşehir - Sadi Özdemir

Tekirdağ Çerkezköy - Telli Yardımcı

Tekirdağ Çorlu - Aycan Demir

Tekirdağ Ergene - Ayla Eroğlu

Tekirdağ Marmaraereğlisi - Deniz Türkmenoğlu

Tekirdağ Süleymanpaşa - Nesip Güneş

Tekirdağ Kapaklı - Feyat Alma

Tekirdağ Kapaklı - Müselma Keskintürk

TOKAT

Tokat Merkez - Gülce Vidinli

Tokat Turhal - Muhammet Emin Özen

Tokat Zile - Azadin Kaya

TRABZON

Trabzon Büyükşehir - Bedriye Zırığ

Trabzon Of - Çetin Aryindoğan

Trabzon Akçaabat - Hasan Gezici

Trabzon Araklı - Meltem Aslan

UŞAK

Uşak Merkez - Sanya Hakimoğulları

Uşak Banaz - İbrahim Halil Sakur

YALOVA

Yalova Merkez - Cengiz Topbaşlı

Yalova Merkez Kadıköy - Sadettin Gönenç

Yalova Çiftlikköy - Ergin Peker

Yalova Çınarcık - Doğan Kesici

Yalova Çınarcık Koru - Murat Güleryüz

Yalova Çınarcık Teşvikiye - Baran Kırtay

Yalova Çınarcık Esenköy - Mülazım Özdemir

Yalova Armutlu - Mehmet Ali Gez

Yalova Altınova - Suat Çetin

Yalova Altınova Tavşanlı - Sadrettin Oruç

Yalova Altınova Kaytazdere - Hakim Turan

Yalova Termal - Ayhan Özmen

YOZGAT

Yozgat Yerköy - Tülin Üçdal

Yozgat Merkez - Merve Eylül Bütün

Yozgat Boğazlıyan - Şervin Özviran

ZONGULDAK

Zonguldak Merkez - Ceylan Turğut