Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

2025'TE UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

-Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira,

-Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira,

-Pasaport bedeli 1.135 lira,

-İkamet izni bedeli 810 lira oldu.

-Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira,

-Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira,

-Aile cüzdanı bedeli 1.010 lira,

-Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1.420 lira,

-Motorlu araç tescil belgesi 1.270 lira,

-İş makinesi tescil belgesi 1.060 lira,

-Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira,

-Mavi kart 185 lira,

-Yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira.

Kaynak: AA