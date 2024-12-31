Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
2025'TE UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
-Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira,
-Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira,
-Pasaport bedeli 1.135 lira,
-İkamet izni bedeli 810 lira oldu.
-Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira,
-Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira,
-Aile cüzdanı bedeli 1.010 lira,
-Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1.420 lira,
-Motorlu araç tescil belgesi 1.270 lira,
-İş makinesi tescil belgesi 1.060 lira,
-Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira,
-Mavi kart 185 lira,
-Yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira.