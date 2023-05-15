Davutoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum, sandığımıza sahip çıkın. Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız" dedi.

13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçiminde oy sayımları sona yaklaşırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Twitter hesabından seçmenlerden sandığa sahip çıkması çağrısı yaptı.

"KİMSE SEÇİMİN SONUCUNU, ALGI OYUNLARIYLA DEĞİŞTİREMEZ"

Davutoğlu, şu mesajı paylaştı: "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez.

"SONUÇ, ISLAK İMZALI TUTANAKLARIN İŞLENMESİYLE ORTAYA ÇIKACAK"

Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum, sandığımıza sahip çıkın, Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız."

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