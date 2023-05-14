WanHaber - ÖZEL

Vanlılar bugün Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Toplamda 707 bin 861 seçmenin bulunduğu Van'da 2 bin 301 sandıkta oy kullanıldı.

Van'da ittifakların ve siyasi partilerin yanı sıra bağımsız milletvekili adayları da vardı. Nazif Çetin, İdris Ahi, Zafer Şahin ve Güven Tuğrul gibi isimlerin bağımsız milletvekili adayı olduğu Van'da seçimlere katılım ise yüzde 78 civarı.

Bağımsız Van milletvekili adayları ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar:

Nazif Çetin: 773 Oy

Zafer Şahin: 415 Oy

İdris Ahi: 397 Oy

Güven Tuğrul: 98 Oy

Not: Açılan sandık sayısı yüzde 85