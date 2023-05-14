Türkiye, seçim heyecanına kilitlendi! Milyonların beklediği ilk seçim sonuçları geldi! Cumhurbaşkanlığı yarışı merak ediliyordu. İlk sonuçlara göre Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'den gelen ilk seçim sonuçları haberimizde...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme süreci tamamlandı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı.

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 80.48'i açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.43 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 43.77 ; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31 Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların ilk oy oranları da belli oldu. İlk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 5143, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 33.93 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 36.56 ile önde; CHP ise yüzde 24.00 ile 2. sırada yer aldı..

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

ANKA VERİLERİNE ERDOĞAN YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Anka'dan gelen ilk sonuçlara göre ise cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 81.39'u açıldı.

Açılan sandıklara göre;

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48.50

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45.73

Sinan Oğan'ın oy oranı yüzde 5.34

Muharrem İnce yüzde 0.45

Sandıkların yüzde 74.90'ının açıldığı milletvekili seçimlerindeki sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50.01, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 39.42 olarak açıklandı.

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