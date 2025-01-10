Dar gelirli vatandaşlar gözden düşmeyen eski model araçları araştırırken 2005 model öncesi 250 bin lirayı geçmeyen araçlar dikkat çekiyor.
İŞTE 250 BİN TL ALTINDA ALINABİLECEK ARAÇLAR
Honda Civic 1.4 i S (benzin)
1997 – 228.000 TL
Renault Clio 1.6 RTX (benzin) – 1999 – 220.000 TL
Hyundai Accent 1.5 CRDİ Admire (dize) – 2005 – 205.000 TL
Peugeot 206 1.4 X-Line (benzin, LPG) – 2004 – 227.500 TL
Renault R19 1.6 Europa iE (benzin, LPG) – 2001 – 219.750 TL
Fiat Palio 1.6 HL Weekend (benzin, LPG) – 1999 – 155.000 TL
Fiat Tipo 1.4 (benzin, LPG) – 1998 – 157.000 TL
Renault Broadway (benzin) – 1991 – 126.000 TL
Tofaş Şahin (benzin) – 1994 – 176.500 TL
Tofaş Doğan SLX (benzin, LPG) – 2000 – 235.000 TL
Skoda Felicia 1.3 GLX (benzin, LPG) – 1999 – 180.000 TL
Proton 415 GLSi (benzin, LPG) – 2000 – 199.000 TL
Ford Escort 1.6 CLX (benzin) – 1997 – 159.000 TL
Opel Astra 1.4 GL (benzin, LPG) – 1995 – 214.000 TL
BMW 5 serisi 520i standart (benzin, LPG) – 1993 – 170.000 TL
Opel Vectra 2.0 GL (benzin, LPG) – 1994 – 179.500 TL
Türkiye’de gayrimenkul ve otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışı politika faizinin aşağı çekilmesi ve sıkı para politikası kapsamında frenledi.Bu durum otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Böylece vatandaşlar kolları sıvayarak araç bakmaya başladı.