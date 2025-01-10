Dar gelirli vatandaşlar gözden düşmeyen eski model araçları araştırırken 2005 model öncesi 250 bin lirayı geçmeyen araçlar dikkat çekiyor.

İŞTE 250 BİN TL ALTINDA ALINABİLECEK ARAÇLAR

Honda Civic 1.4 i S (benzin)

1997 – 228.000 TL

Renault Clio 1.6 RTX (benzin) – 1999 – 220.000 TL

Hyundai Accent 1.5 CRDİ Admire (dize) – 2005 – 205.000 TL

Peugeot 206 1.4 X-Line (benzin, LPG) – 2004 – 227.500 TL

Renault R19 1.6 Europa iE (benzin, LPG) – 2001 – 219.750 TL

Fiat Palio 1.6 HL Weekend (benzin, LPG) – 1999 – 155.000 TL

Fiat Tipo 1.4 (benzin, LPG) – 1998 – 157.000 TL

Renault Broadway (benzin) – 1991 – 126.000 TL

Tofaş Şahin (benzin) – 1994 – 176.500 TL

Tofaş Doğan SLX (benzin, LPG) – 2000 – 235.000 TL

Skoda Felicia 1.3 GLX (benzin, LPG) – 1999 – 180.000 TL

Proton 415 GLSi (benzin, LPG) – 2000 – 199.000 TL

Ford Escort 1.6 CLX (benzin) – 1997 – 159.000 TL

Opel Astra 1.4 GL (benzin, LPG) – 1995 – 214.000 TL

BMW 5 serisi 520i standart (benzin, LPG) – 1993 – 170.000 TL

Opel Vectra 2.0 GL (benzin, LPG) – 1994 – 179.500 TL

Türkiye’de gayrimenkul ve otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışı politika faizinin aşağı çekilmesi ve sıkı para politikası kapsamında frenledi.Bu durum otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Böylece vatandaşlar kolları sıvayarak araç bakmaya başladı.