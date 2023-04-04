Program kapsamında Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde Van ilinde ihtiyaç duyulan ‘Muhasebe Ara Eleman’larını yetiştirmek üzere gerçekleştirilen eğitimden faydalanan 25 gencin sertifikaları verildi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yakup Örenci’nin katıldığı sertifika töreni ile 140 saatlik Muhasebe Ara Elemanı eğitim programını başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları takdim edildi.

“BEŞERİ SERMAYE TEMEL UNSURLARIN BAŞINDA GELMEKTEDİR”

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray yaptığı açıklamada, “Ajansımız kurulduğu 2009 yılından bu yana TRB2 Bölgesi olan Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde bölgesel gelişmenin sağlanması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla bildiğiniz üzere birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Bölgemizi daha güçlü ve her alanda potansiyelini harekete geçirici programları da peyderpey uygulamaya koymaktayız.

Programlarımızı ve projelerimizi uygularken kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini yani yönetişimi araç olarak kullanıp katılımcılığa ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin güçlenmesine önem vermekteyiz. Bölgemiz genç nüfus potansiyeli ile ön plana çıkmaktadır. Bu potansiyelin ulusal ve bölgesel kalkınmaya entegrasyonu kuşkusuz çok önemlidir ve aynı zamanda beşeri sermayemizin önemli bir unsurudur.

Beşeri sermaye; eğitimli işgücünün bilgi, beceri ve deneyimlerini ifade etmek için kullanılmakta ve ekonomik büyümenin temel unsurlarının başında gelmektedir. Beşeri sermayeye yatırım yapmayan ülkelerin iktisadi alanda yüksek bir performans göstermesi mümkün değildir. Bu bağlamda ülkelerin fiziki sermayenin yanında, beşeri sermayeyi de geliştirici politikalar üretmeleri önem taşımaktadır” dedi.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN GENÇLER SERTİFİKA ALDI

Beşeri sermayesinin gelişimine yönelik programlar ve faaliyetler yürüttüklerini belirten Güray “İşte bu nedenle, ajans olarak kuruluşumuzdan bu güne kadar bölgemizin beşeri sermayesinin gelişimine yönelik programlar ve faaliyetleri yürütmekteyiz.

Bu kapsamda, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ve 2022-2023 yıllarını kapsayan ‘Genç İstihdamı’ teması çerçevesinde bölgemizdeki gençlerin iş bulmalarını kolaylaştırmak için ‘Beceri Geliştirme ve İstihdam Programı’ faaliyetini sürdürmekteyiz.

Program çerçevesinde, TRB2 Bölgesi’ndeki Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik Spor İl Müdürlükleri, İŞKUR, Van (İŞGEM), Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile bölgedeki 5 yıldızlı otellerin işbirliğinde 18-35 yaş arası gençlerimizin istihdam edilebildiklerini artırmak amacıyla, Konaklama Sektörü Kat Hizmetleri Ara Eleman Eğitimi, Konaklama Sektörü Mutfak ve Yiyecek Hizmetleri Ara Eleman Eğitimi, Seyahat Hizmetleri Ara Eleman Eğitimi, Muhasebe Ara Eleman Eğitimi, Gemicilik Eğitimi, Sosyal Medya Uzmanlığı eğitimi konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik ve bu faaliyetlerimiz bu yılda devam edecektir.

Bu eğitimler kapsamında, Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde Van ilinde ihtiyaç duyulan ‘Muhasebe Ara Eleman’larını yetiştirmek üzere 25 gencimizin katılım sağladığı 140 saatlik Muhasebe Ara Elemanı eğitim programı başarıyla tamamlanmıştır.

Bugün de burada bu eğitimi alarak sertifika almaya hak kazanan gençlerimize sertifikalarını vermek üzere bir aradayız. Bu vesileyle eğitim salonlarını ve diğer imkanlarını bu eğitim için kullandıran ve böylece bu eğitimin başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayan Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nezdinde başkanımıza ve elemanlarına, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu eğitimi başarıyla tamamlayan gençlerimize bundan sonraki iş hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi