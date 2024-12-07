Toplantıya; Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş, Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özge Ersezer; Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Kariyer Merkezi Müdürü Şerafettin Okutan, Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Nurten Ebru Özdemir; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Genel Sekreter Yardımcısı Alaaddin Yeğen; Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, Kariyer Merkezi Müdürü Halit Kırıktaş; Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Körpınar, Kariyer Merkezi Müdürü Salih Gülen ve Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, DAKAF'25’in planlama süreçleri ele alındı. Toplantıda paydaş üniversitelerin fuardaki rolleri değerlendirildi ve fuarın daha etkili bir şekilde icra edilebilmesi için yapılacak iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

Görüşmelerde, fuara öğrenci ve işveren katılımının artırılması, kayıt süreçlerinin etkinleştirilmesi, düzenlenecek etkinliklerin kapsamı, fuar lansman planlaması ve yenilikçi öneriler gündem maddeleri olarak belirlendi. Ayrıca fuarın daha başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için yol haritası oluşturularak gerekli planlamalar yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendiren bu toplantı, DAKAF'25’in hem öğrencilere hem de iş dünyasına sağladığı fırsatları artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.