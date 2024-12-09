DAKA tarafından Van Organize Sanayi Bölgesinde 14 fabrikaya hizmet veren bir kilometrelik yolun yenilenme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren DAKA yetkilileri, iklim şartlarının ağır geçmesi ve ağır tonajlı iş makinelerinin kullanılması nedeniyle Van Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yolların zaman zaman çökmesine neden olduğunu söylediler.

Parke taşlarla döşenen yollarda oluşan çökmelerin araç trafiğinde tehlikeye yol açtığını ifade eden yetkililer, “Bu doğrultuda DAKA, 2022 Yılı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP06) çerçevesinde Van OSB'yi destekledi.

Yürütülen Van OSB 1'inci, 2'nci ve 3'üncü etap ara yol altyapısının güçlendirilmesi ve sıcak asfalt ile yenileme projesi ile bir kilometrelik yol asfaltlandı. Yapılan proje ile özelde 14 fabrikaya, genel olarak ise tüm OSB'ye fayda sağlanmış oldu. Söz konusu altyapı projesinin yüzde 53'ü DAKA tarafından finanse edildi” dediler.