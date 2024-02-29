Kariyer.net’in kurum içi girişimi Techcareer.net iş birliğinde, genç istihdamı odaklı tasarlanan program kapsamında üniversite son sınıf öğrencileri ile aktif olarak çalışmayan ve maksimum 2 yıl deneyimli adaylar seçilerek İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde 40 saat teorik ve 10 saat uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim sonunda adaylar mezuniyet projelerini hazırlayarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanları ve Techcareer.net yetkililerinin olduğu bir heyete proje sunumlarını gerçekleştirdi.

Adaylara ayrıca CV hazırlama eğitimi, mülakat teknikleri semineri ve GitHub eğitimi verildi. Adayların aldıkları bu eğitimlerin çıktısı, Kariyer.net’in başka bir kurum içi girişimi olan We Consulting ekibi tarafından yüz yüze gerçekleştirilen mülakat simülasyonu ile değerlendirildi ve adaylara geri bildirimlerde bulunuldu.

DAKA’dan yapılan açıklamada, programı başarı ile tamamlayıp mezuniyete hak kazanan adayların yazılım alanında istihdamları adına ilgili paydaşlar ile çalışmalara devam edildiği belirtildi.