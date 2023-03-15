Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Van Hizmet binasında gerçekleştirilen törene DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve 14 firmanın temsilcileri katılım sağladı.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE YÖNELİK 20 MİLYON LİRALIK KAYNAK

TRB2 Bölgesi’nde emek yoğun sektörlerde üretimin ve istihdamın artırılmasını, yeni yatırımların yapılmasını veya bu alanda üretim yapan firmaların mevcut kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan 2022 Yılı Emek Yoğun Sektörler İçin Finansman Desteği Programı kapsamında; TRB2 Bölgesi’nde Bitlis, Muş ve Van illerinde istihdama en çok katkı sağlayan tekstil ve hazır giyim ile ayakkabı imalatı sektörleri ve Hakkâri ilinde tüm imalat sanayi sektörleri öncelikli alan olarak belirlendi. Program kapsamında desteklenecek projeler için toplam 20.000.000,00 TL kaynak ayrıldı.

Destek programı için Vakıf Katılım Bankası ile hazırlanan protokol kapsamında yatırımın finansmanı Vakıf Katılım Bankası ve finansmanın kar payı DAKA tarafından karşılanmak üzere yatırımcılara 24 ay vadeli kar payı destekli finansman desteği sunuldu. 2022 yılı içerisinde alınan başvurular değerlendirildi. Bitlis (6), Hakkâri (0), Muş (1) ve Van (9) olarak gerçekleşen 16 başvurudan 15 tanesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Ocak ayında DAKA tarafından sonuçlar kamuoyuna sunuldu. 1 adet firmanın sözleşme imzalama aşamasında süreçten çekilmesi neticesinde geriye kalan 14 firma ile Ajans arasında destek sözleşmeleri bugün itibariyle imzalandı.

42,5 MİLYON TL KAYNAK HAREKETE GEÇİRİLİYOR

2022 Yılı Emek Yoğun Sektörler İçin Finansman Desteği Programı kapsamında TRB2 Bölgesi’nde toplamda 42.507.436,00 TL’lik bir kaynağın harekete geçirileceği açıklandı. 14 projeye toplamda 6.419.288,72 TL Ajans desteği sağlanacağı vurgulandı.

2000’DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Destekten yararlanan firmaların bölgemizde 2325 kişiye ek istihdam sağlamanın hedeflendiği açıklandı.

BÖLGEYE YENİ YATIRIMCILARI ÇEKECEK STRATEJİK ADIM

Sağlanan bu destekle, TRB2 Bölgesi’nde emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi, üretim ve istihdamı artıracak stratejik yatırımların Bölgeye çekilmesi, Bölgedeki işletmelerin birbirleriyle ve Bölge dışındaki ilgili sektördeki işletmelerle ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi, yatırım altyapısının iyileştirilmesi ve mevcut yatırımların ekonomik ve beşerî kapasitelerinin artırılmasının beklendiği belirtildi.

Van Bölge Gazetesi