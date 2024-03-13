Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2019 yılından bu yana TRB2 Bölgesi’nde sağlanan destek miktarının 184.5 milyon lira olduğunu açıkladı.

DAKA tarafından desteklenen; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’ın yer aldığı TRB2 Bölgesi’nde 2019 yılından günümüze dek SOGEP kapsamında; toplumda dezavantajlı konumda yer alan bireylerin ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak ve böylece istihdama katkı sağlamak, sosyal girişimciliğin ve yenilikçiliğin desteklenmesini ve sosyal sorumluluk çalışmalarını yaygınlaştırmak adına yapılan desteklerin 184.5 milyon lira olduğu kaydedildi.

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'ın yer aldığı TRB2 Bölgesi'nde toplam sağlanan destek miktarı 184.5 milyon lira olurken toplam desteklenen proje sayısı ise 23 olarak açıklandı.