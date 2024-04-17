15-22 Nisan tarihlerini kapsayan Turizm Haftası dolayısıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), bölgede turizm sektörünün büyümesine yönelik yürüttüğü projeleri ve destekleri sosyal medya hesabından paylaştı.

DAKA’DAN URARTU MÜZESİNE 417 MİLYON LİRA DESTEK

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’da faaliyet yürüten DAKA, Van’da “Urartu Müzesi Projesi” kapsamında Urartu Müzesine 2024 rakamlarıyla 417 milyon lira destekte bulundu. Söz konusu bu destekle; 54 dönümlük arazi üzerinde 13 bin metrekare kapalı alan, 2 bin 800 adet tarihi eser, müze içi kütüphane, konferans salonu, kafe, fuaye ve seminer salonu yaparak Van Urartu Müzesinin yıllık 1 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlayabilecek kapasitede olmasını sağladı.

MUŞ BİTLİS VE HAKKARİ’YE 255 MİLYON LİRA DESTEK

Muş turizmine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen “Muş Tarihi Murat Köprüsü ve Çevresinin Turizme Kazandırılması Projesi” dahilinde 2024 rakamlarıyla 40 milyon lira destekte bulundu. DAKA’nın destek sunduğu bu proje kapsamında; 88 bin metrekare alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, 2 bin metrekare survivor parkuru, 500 kişi kapasiteli amfi tiyatro alanı ve 4 bin 500 metrekare macera parkuru yapılmasıyla Tarihi Murat Köprüsü ve çevresi yıllık 1 milyon ziyaretçi ağırlayabilir hale geldi.

Son yıllarda özellikle kış turizmi ile ön plana çıkan Hakkari’ye ise “Merga Bütan Kayak Merkezi Projesi” kapsamında DAKA tarafından 2024 rakamlarıyla 168 milyon lira destek sağlandı.

Yıllık 150 bin ziyaretçi ağırlayacak şekilde tasarlanan Merga Bütan Kayak Merkezi; 100 metrekare kapalı alana sahip kayak evi, bin 50 metre hat boyuna sahip 4 oturaklı telesiyej, 50 odalı, 120 yatak kapasiteli otel ve 180 metre uzunluğunda yürüyen bant ile Hakkari turizmine kazandırıldı.

DAKA tarafından “Bitlis İli Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında Bitlis’in tarihi sokaklarını iyileştirilmesine 2024 rakamlarıyla 47,3 milyon lira destek sağlandı. Bu kapsamda; 120 adet dükkana cephe iyileştirilmesi, Bitlis ilinin tarihi dokusunun ön plana çıkarılması, 8 cadde ve sokakta tarihi dokunun yeniden kazandırılması, 122 dükkanın cephe ve çatılarının yeniden tasarlanması ve yolların engelli geçişlerine uygun olarak tasarlanması sağlandı.

