Yeni Zam Kapıda! Akaryakıt fiyatlarına gelen büyük zam ertelendi, ancak şimdi tarih belli oldu! 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece, benzin ve motorine ciddi bir zam yansıyacak.

Benzin ve Motorine Büyük Zam Geliyor! Benzine 1 lira 81 kuruş, motorine ise 1 lira 79 kuruş zam yapılması planlanıyor. İdari tatil nedeniyle ertelenen bu zam, 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece pompaya yansıyacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin : İstanbul (Avrupa): 40.29 TL Ankara: 41.24 TL İzmir: 41.54 TL

: Motorin : İstanbul (Avrupa): 40.67 TL Ankara: 41.63 TL İzmir: 42.02 TL

: Otogaz : İstanbul (Avrupa): 20.19 TL Ankara: 20.19 TL İzmir: 19.89 TL

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Temmuzda Yeni Zamlar Kapıda! Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, temmuz ayında akaryakıt fiyatlarına en az yüzde 17,87 oranında artış bekleniyor. Bu, akaryakıtın litresine 2-2,5 lira daha zam anlamına geliyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek belirleniyor.

Brent Petrol ve Döviz Fiyatları Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler arasında Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişiklikler de büyük rol oynuyor. İdari tatil nedeniyle ertelenen zam, bu gece itibarıyla fiyatlara yansıyacak.

"Bu Gece Büyük Zam Geliyor! Akaryakıt Fiyatları Uçacak!"

Akaryakıt fiyatlarında beklenen büyük artış bu gece yürürlüğe giriyor. Benzine 1 lira 81 kuruş, motorine 1 lira 79 kuruş zam geliyor. Bu zammın ardından, Temmuz ayında yeni zamlar kapıda. Ekonomik şartlar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Cüzdanları sarsacak bu zamdan etkilenmemek için yakıt depolarını doldurmakta fayda var!