Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van programı belli oldu.

15 Mart 2024 tarihinde Van’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenecek olan mitingde Vanlılara hitap edecek.

MİTİNG YERİ VE SAATİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van programı detayları belli oldu.

15 Mart'ta Van'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşyol Meydanında halka hitap edecek.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting saati 13.00 olarak duyuruldu. Tüm vatandaşlar mitinge davet edildi.