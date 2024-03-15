Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Van'da düzenleyeceği mitingde konuşacak. Yerel seçimler öncesi Beşyol Meydanı'nda Vanlılara seslenecek olan Erdoğan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ve ilçe belediye başkan adaylarına destek isteyecek.

Mitingde AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma gerçekleştirecek.

YOĞUN KATILIM VAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren Van'ın merkezinde ve ilçelerinde bulunan vatandaşlar miting alanına akın etmeye başladı. Katılımın yoğun olduğu Van'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bekleniyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyareti öncesi kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir çok cadde ve sokağın kapalı olduğu kentte bölge illerden takviye polisler de getirildi.