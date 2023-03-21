14 Mayıs seçimlerine 54 gün kaldı.

Başlayan resmi süreç devam ediyor.

Partilere vekil aday adaylığı başvuruları yapılırken, cumhurbaşkanı adayları da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) adaylık için gerekli evrakları teslim ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapıldı.

Başvuruyu yapmak üzere AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'ya geldi.

Heyet evrakları yetkililere teslim etti.

Heyet işlemlerin ardından YSK binasından ayrılırken basına açıklamalarda bulundu.

"Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay şöyle konuştu:

"MHP TBMM Grubu olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı adayımız olarak kararını aldık ve Sayın Erdoğan'ın 28. dönemde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya başvurusunu yaptık.

Bu kararın ve başvurunun ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Biz önceden beri Aday Belli Karar Net diyorduk. Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır."

"Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kendiliğinden doğmuştur"

Söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise açıklamasında, "MHP Meclis Grubu, gerekli evrakları hazırlamış ve başvurusunu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kendiliğinden doğmuştur.

Sadece bir seçim İttifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane davranışlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı ,milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma iradesidir. Cumhur İttifakı'nın attığı tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacaktır. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

"Orta Asya'dan Balkanlara kadar önemli bir gün"

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise önümüzdeki seçimlerin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar önemli bir gün. Bütün renklerin bir arada olabileceğini gösteren baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti ve MHP temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını gösterdiğimiz belgeleri YSK'ya teslim ettik. Hayırlı olmasını diliyorum."