AK Parti, seçim startını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti'nin seçim vaatlerini sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere sıfır faizli kredi müjdesi verdi.

Erdoğan, "İki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve sıfır faizli olacak şekilde 150 bin TL kredi verilecek." diyerek kredinin detaylarını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi müjdesi açıklamaları:

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.”

Süperhaber