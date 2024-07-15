15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerin yakınları ve kahraman gazileri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. seneidevriyesi olduğunu aktaran Erdoğan, "Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde, yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce İstiklal ve istikbalimiz uğrunda fedayı can eyleyen kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Rabb'im o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptıkları çağrıları dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. 'İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz."

Erdoğan, 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyledi.

"Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabb'im bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın" diyen Erdoğan, şehitleri unutmayıp, 15 Temmuz ruhunu ihya eden herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam, o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletle beraber olacaklarını belirterek, "Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden 'Allah razı olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, şehitler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. İl Müftüsü Safi Arpaguş ise 15 Temmuz şehitlerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri yer aldı.