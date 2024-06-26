Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa inşallah biz de aynı ruh, aynı kararlılık ve aynı cesaretle Filistin'e sahip çıkıyoruz ve çıkacağız. Birileri Batılı ağababalarından aferin almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir ama biz hakkı konuşacak, hakikati savunacak; masumların yanında, katillerin ise dimdik karşısında duracağız

- Başbakan sayın Paşinyan’ın liderliğinde Ermenistan’ın da Filistin devletini tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz.

- (İsrail'in Lübnan planı) Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan ile dayanışmaya davet ediyorum.

- (Diyarbakır'daki yangın) Devletimizin ilgili tüm kurumlar ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber olmuş, gereken neyse yapılmıştır. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başlamıştır. Yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya konacaktır. Hal böyleyken 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah’a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

- (Muhalefet ile yumuşama söylemleri) Bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle ‘normalleşme’ çabası, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir. Bizim son 1 yılda üst üste yaşanan 3 seçim sebebiyle artan siyasi tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın.

- Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Biz yapıcı olarak davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını bütün milletimiz izliyor. İstiyoruz ki CHP artık gerilim siyasetini bıraksın ve bundan da milletimiz, demokrasimiz kazançlı çıksın.