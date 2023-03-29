Siyasetin gündeminde asgari ücrete gelecek ara zam beklentisi var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına 2 bin TL zam yapıldığını açıkladı.

Yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emeklilere gelen zammın ardından gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret müjdesine çevrildi.

Siyaset hiç olmadığından hızlı yaşanırken dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde kritik bir görüşme gerçekleşti.

Bakan Bilgin ile asgari ücreti konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret zirvesi gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde basın mensuplarının "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

Bu açıklamaların ardından ise gözler, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdelere çevrildi.

Asgari ücrete ara zam geliyor

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi.

"Temmuzda asgari ücrete zam var"

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuzda var." dedi.

Yıl yıl asgari ücret artışları

20 yıl içerisinde asgari ücret yapılan artışlarla birlikte ciddi oranda arttı.

2002 yılında 184 lira ücret alan çalışan, 2023'te ise aylık 8 bin 506 lira ücret alır konumuna geldi.

2002-2023 yılları arasında verilen asgari ücretler şu şekilde:

2002: 184 TL

2003: 226 TL

2004: 303 TL

2005: 350.15 TL

2006: 380.46 TL

2007: 403.03 TL

2008: 481.55 TL

2009: 527.13 TL

2010: 576.57 TL

2011: 629.96 TL

2012: 701.13 TL

2013: 773.01 TL

2014: 846 TL

2015: 949.07 TL

2016: 1,300.99 TL

2017: 1,404.06 TL

2018: 1.603 TL

2019: 2 bin 020 TL

2020: 2 bin 324 TL

2021: 2 bin 825 TL

2022 Ocak: 4 bin 253 TL

2022 Temmuz: 5 bin 500 TL

2023 Ocak: 8 bin 506 TL