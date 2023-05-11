Türkiye 14 Mayıs'taki seçime kilitlenmişken siyasi arenada peş peşe son dakika gelişmeleri yaşandı. Sağlık sorunları nedeniyle dün programlarını iptal eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14.00'te düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapmıştı.

"ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN VERECEĞİ KARAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da düzenlediği mitingde, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi neden çekildi anlamak mümkün değil.

Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ne oldu da çekildi bilemiyorum? Biz yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar." dedi.

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