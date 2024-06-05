Belediyelerin Politik Araç Olarak Kullanılması ve Hukukun Önemi

Erdoğan, belediyelerin terör örgütlerinin arka bahçesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Belediyelerin halkın hizmetinde olduğunu ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hukukun işlediği bir ülkede protesto yöntemlerinin hukuk sınırları içinde olması gerektiğini ifade etti.

Medya Özgürlüğü ve Vicdani Sorumluluk

Erdoğan, medya özgürlüğü konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda yaşanan gazeteci ölümleri ve medya organlarının zor durumlarına dikkat çekerek, insanlığın bu tür zulümlere sessiz kalamayacağını vurguladı. Aynı zamanda, Filistin'e yapılan saldırılara karşı tepki göstermek ve vicdani sorumluluk gereği hareket etmek gerektiğini söyledi.