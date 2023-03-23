Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, emekliler için yeni bir düzenlemenin müjdesi verildi..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıklamıştı..

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.