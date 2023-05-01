Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Memur-Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel Kurul'da bayrağı devredecek kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.

Memur-Sen kurulduğu günden bu yana tavrını Haktan yana koymuştur. Memur-Sen gibi Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz.

Sizler canla başla çalışırken birileri de yalnızca şov yapmanın derdindeydi.

"DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ"

Azerbaycan deprem bölgesine 1000 afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bunlar tek millet iki devlet olmanın gerçeğidir.

Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Afette hayatları alt üst olan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmadan durmayacağız, dinlenmeyeceğiz.

650 bin konut ve köy evi tamamlanacak.

Deprem felaketinde kimileri şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanımızın canı yanarken; devleti, kurumlarını özellikle suçladılar, milleti kışkırttılar, yıkıntılar önünde poz verdiler. İşleri bittikten sonra bölgeyi terk ettiler.

KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR VAADİ

Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şu anda 122 milyar dolar döviz rezervimiz var.

DEPREMZEDELERE NE KADAR YARDIM YAPILDI?

Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi de devletimizi de enkaz altında bırakmadık. Taşınma ve kira yardımı ile depremde vefat edenlerin yakınlarına bugüne kadar 30 milyar TL ödeme yaptık.

EMEKLİLERE MÜJDELİ HABER

Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN VERGİ AÇIKLAMASI

Bir siyasetçi Türkiye'den bu kadar mı bi haber olur.

14 Mayıs'ta tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız.

KİRA FİYATLARIYLA İLGİ DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ALEVİLİK' MESAJI

İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır. Çok manidar, şimdiye adar neden hiç söylemedin?

Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız.

Süperhaber