Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini Ankara'da sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

İki lider bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Saat 15:30 sularında başlaması beklenilen iki liderin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşmesi, gecikmeli başladı.

Yeni anayasa çalışmaları ele alındı

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonrası ilk kez bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli’nin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.

Görüşmede güncel iç ve dış politika konusunda iki isim fikir alışverişinde bulundu.

45 dakika sürdü

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.

Gazetecilerle fotoğraf çektirdi

Erdoğan’ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" dedi.

Özgür Özel ile de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de bir görüşme yapması bekleniyor.