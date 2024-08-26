Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü, tarihte tekabül ettiği manaya uygun şekilde anmak üzere Ahlat'ta bulunduklarını belirten Erdoğan, bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Ahlat'ta topladıklarını söyledi.

Ahlat'ın, Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle maziden atiye kurulan köprünün kilit taşlarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti, münhasıran göstermiş olduk. İnşallah bundan sonra da Malazgirt ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımızı çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz."

Son kabine toplantısından bu yana Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 2024 yılı ikinci toplantısında ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz 'Çelik Kubbe' projemizin detaylarını görüştük. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden engellere takılmadan koşturuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye çok önemli bir güç çarpanına sahip olacak"

Erdoğan, dün Aksaz Tersane Komutanlığında hizmete alınan projelerin, Türkiye'yi hedefine bir adım daha yaklaştırdığına dikkati çekerek, "PİRİREİS denizaltımızın, saflarına katılımıyla donanmamızın caydırıcılığı daha da artmıştır. Yeni tip denizaltı projemizdeki diğer denizaltılarımız da tamamlandıkça Türkiye çok önemli bir güç çarpanına sahip olacaktır. Denizaltımızın, tersanemizin ve diğer deniz platformlarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. hizmet yılını Çukurova Uluslararası Havalimanı gibi muhteşem bir eserin açılışıyla idrak ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adana ve Mersin'in yanı sıra tüm bölgeye hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın turizmden ticarete olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz. Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan, her işe takoz koyan, ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tezviratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır."

Erdoğan, geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile, ikili ilişkilerin yanında özellikle Gazze'deki katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuklarını anımsatarak, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışında, geleceğin yıldız futbolcularıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki hitabı

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'de ağırlayarak Filistin davasına olan sarsılmaz desteği bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'de verdiği mesajların, tüm dünya tarafından dikkatle takip edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"İsrail tüm vahşetine, tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor, zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum."

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki subay ve astsubayların mezuniyet törenine katıldığını da hatırlatan Erdoğan, "15 Temmuz ihaneti sonrasında attığımız adımlarla güvenlik birimlerimizi eskisinden çok daha güçlü hale getirdik. Bir devletin tarihinde karşılaşabileceği en büyük badireyi, olabilecek en az kayıpla atlatmayı başardık. Bunun sahadaki sonuçlarına, başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yakinen şahitlik ediyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizi personel, teçhizat, araç gereç ve imkanlar bakımından güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık"

Türkiye'nin, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun en yakıcı etkileri, ormanlarda görülüyor. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar, karşı karşıya olduğumuz tehdidin vahametini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık. Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4 bin 744'e yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA'larımızı orman yangılarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat an be an gözetiyoruz. Sadece geçen yıl 2 bin 76 orman yangınını İHA'larımız aracılığıyla tespit ettik."

Erdoğan, Türkiye'nin dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapasitemizle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik. Ayrıca, 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllümüzle Yeşil Vatan ordumuzu güçlendirdik. 2002'de hava araçlarımızın su atma kapasitesi 73 tonken, 4 kattan fazla artışla bugün 426 tona ulaştı. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ancak bu konuda özellikle muhalefetin çarpıtmalarına, yalanlarına, kendi ihmallerini kapatmak için yürüttüğü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz."

Geçen hafta ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Düşük nem, yüksek seyreden sıcaklık ve aşırı rüzgar hızı sebebiyle 15-19 Ağustos arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem havadan hem karadan etkin bir şekilde müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanım başta olmak üzere ilgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden gidişatla ilgili düzenli olarak bilgi aldım. Yürütülen çalışmalarla ilgili fikir vermesi için burada bazı rakamları kısaca paylaşmak arzusundayım. Sadece 15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız 1640 saat mesai yaptı. Kara araçlarımızın toplam kat ettiği mesafe 3 milyon kilometreye yaklaştı. Yangınlara yalnızca havadan 25 bin 472 ton su atıldı. Tüm birimlerimizde, tüm ekiplerimizde tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık, ter döktük. Bilhassa orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına büyük bir özveriyle günlerce mücadele ettiler. Mevla hepsinden razı olsun diyorum."

Orman yangınlarına değinen Erdoğan, "Tabii burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu durumu daha önce Marmaris yangınında, geçen yıl Mardin ve Diyarbakır anız yangınında da yaşadıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı iftira, yalan ve çarpıtma furyasına geçen hafta da şahit olduk. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen 'uçak yok' dediler. Yangın başladıktan yalnızca 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde 'yangına müdahale edilmiyor' dediler. Yeşil Vatan'ın korunmasında kritik rol üstlenen insansız hava araçlarıyla ilgili, ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar. Daha bunun gibi pek çok dezenformasyonu ekranlardan, sosyal medya mecralarından ve gazete köşelerinden ortalığa boca ettiler. Aslında bunları konuşmak ve gündeme taşımak istemiyoruz. Ancak muhalefetin giderek artan pervasızlıkları karşısında, insanlarımızı doğru bilgilendirmeyi de bir görev biliyoruz. Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim, 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın, devletimiz süratle organize olmakta ve çok etkin biçimde yangına müdahale etmektedir. Geçen hafta farklı illerimizde çıkan yangınlarda da aynısını yaptık. Nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü az önce rakamlarıyla ortaya koyduk."

Burada asıl sorgulanması, eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenlerin yerel yönetimler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bu tablo, milletimizin de vicdanını yaralıyor. Yangının, depremin, doğal afetin, şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar hepimizindir, 81 milyonun ortak değeridir. Hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınların kontrol altına alınmasından sonra bölgedeki vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak, devletin daha önceki afetlerde olduğu gibi vatandaşının yanında olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Yangından etkilenen İzmir, Bolu, Çanakkale, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'daki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Tam bir koordinasyon içinde çalışan Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere, ilgili bakanlıklara, kamu kurumlarımıza ve gönüllülerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

"Yangına yol açacak hususlardan lütfen kaçınalım"

Erdoğan, 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettikleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e en kalbi şükranlarını sunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"İlham kardeşim sadece aramakla kalmadı, aynı zamanda Beriev 200 tipi amfibik yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek verdi. Zor günlerimizde her zaman yanımızda bulduğumuz, sıkıntılı günlerinde her daim yanlarında olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde, Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'e de yine aynı şekilde bir amfibik uçağı bize o dönemde göndermek suretiyle bu iki uçakla biz yangın söndürme işlemini çok daha rahat bir şekilde hamdolsun bitirdik."

Bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istediğini anlatan Erdoğan, "Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda azami hassasiyet gösterelim. Yangına yol açacak anız yakma, piknik ateşi, sigara izmariti atma gibi hususlardan lütfen kaçınalım." dedi.

Kabine toplantısında en önemli gündemlerinin, Bitlis başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projeler olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın AK Parti hükümetleri döneminde bölgenin kat ettiği ilerlemeyi örnekleriyle detaylıca kendilerine anlattığını söyledi.

"40 yeni organize sanayi bölgemizin yapımı sürüyor"

Erdoğan, son 22 yılda yaptıkları yatırımları bölgedekilerin zaten çok iyi bildiğini ve hayatında tecrübe ettiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Havalimanlarından yollar, köprüler ve tünellere, sağlık tesislerinden okullar, üniversiteler, spor ve gençlik merkezlerine, barajlardan sulama kanallarına, enerji yatırımlarına, bölgemizin turizm imkanlarını geliştirmeye yönelik projelere kadar her alanda şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Örneğin, 548 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz, 6 bin 757 kilometreye çıktı. Derslik sayımızı 96 binin üzerine taşıdık. Üniversite sayımızı 9'dan alıp 28'e ulaştırdık. Organize sanayi bölge sayımız, 26'dan 49'a yükseldi. İstihdamı artıracak, işsizlik sorununa çözüm olacak 40 yeni organize sanayi bölgemizin yapımı sürüyor."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine sabit fiyatlarla toplam 2 trilyon liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bu tesislerimizi gerek şu anda çatısı altında bulunduğumuz, gerek üst bölgede olan tesislerimizde durmadan usanmadan, üniversite gençliğimizi, ortaöğretim gençliğimizi, buralarda başarılı öğrencileri eğitime alacağız ve buralarda kendilerini eğitime almak suretiyle inşallah yaz kış onlara en güzel şekilde bu eğitimi vereceğiz."