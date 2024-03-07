Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2024 tarihinde Van’a gelecek. Burada partisi tarafından düzenlenecek olan mitingde Vanlılara hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın program detayları henüz netleşmedi.

Yoğun programları bulunan ve il ziyaretleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret programına Van’ı da dahil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde geleceği Van’da, AK Parti adaylarına destek isteyecek ve Vanlılara önemli mesajlar verecek.