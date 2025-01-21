Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ilişkin, "Bugün alacağı görevle birlikte kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettirip, ısrarla 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dediğine göre, biz de bu konuda Türkiye'ye ne düşüyorsa bunu yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz, Türkiye olarak barıştan yanayız.

Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Ve bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump’la yapacağımız inşallah görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Slovak arasında 4 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında; iletişim, kültür ve turizm, askeri çerçeve anlaşması ile stratejik ortaklık tesis edilmesi yönelik 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalarından ardından Erdoğan ve Fico basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Slovak Başbakanı Fico'yu Türkiye'de misafir etmekten memnun olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiride ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bu ortaklıkların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda iş birliğini öngören belgeler de imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut iş birliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

'TİCARET HACMİMİZ 3 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ YAKALADI'

Erdoğan, Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerinde son dönemde önemli ilerlemeler sağladıklarını söyleyerek, "2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Bu sene ilk toplantısına ev sahipliği yapacağımız Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitemizin çalışmaları bu hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

'ADİL VE KALICI BARIŞIN TESİS EDİLMESİ GEREKTİĞİ HUSUSUNDA MUTABIK KALDIK'

Savunma sanayi alanında son 20 yılda büyük ilerlemeler kaybettiklerini belirten Erdoğan, "NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayi iş birliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı. Değerli dostumla bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık.

Avrupa Birliği'ne tam yönelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Artık tüm Avrupa'yı etkileyen Ukrayna'daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Slovakya'nın gerek Rusya gerek Ukrayna ile temasları var. Savaşın mücavir coğrafyamızdaki etkileri daha da derinleşmeden adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldık" dedi.

Suriye'de öncelikleri olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, "Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya'nın gerek ikili düzeyde gerek Avrupa Birliği nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkanına değindik" diye konuştu.

'ATEŞKESİN HAYATA GEÇMESİ MEMNUNİYET VERİCİ'

Erdoğan, "Filistin Direniş Örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen dün itibariyle hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımları ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

Biz, Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

'STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Slovakya ile ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın bugün ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımız temelinde güçlenerek devam edeceğine inandığımı özellikle belirtmek istiyorum. Bugün imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞIN DEVAM ETMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak, dediniz ki bizim adil bir barış sağlamamız lazım. Ancak savaşın mevcut durumuna baktığımızda sizce savaşın durdurulmasıyla ilgili en gerçekçi senaryo ne olacaktır? Ukrayna’yla ilgili yine gaz nakliyle ilgili de şunu sormak isterim: Nasıl bir süre içerisinde bu iş birliğinin gerçekleşebileceğini, Baltık boru hattından doğudan batıya gazın geçebileceğini düşünebiliriz?" sorularına, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico, "Savaşın bana göre devam etmesi kabul edilemez, maalesef Slovakya çok küçük bir aktör, bu nedenle tabii ki yeni Amerika Başkanı ki hepimiz bugünkü göreve başlamasından dolayı kendisini tebrik ediyoruz.

Eğer sözünü tutarsa ve elinden gelen çabayı göstererek mümkün olacak kısa süre içerisindeki Ukrayna’daki kan dökülmesine son verebilirse kendisini tebrik ederiz. Bizim de mümkün olduğunca kendisini desteklememiz gerekir. Hepimiz pembe gözlüklerimizi bir kenara bırakalım ve biraz gerçekçi olalım, özellikle de elde edilebilir barış anlamında, çünkü burada aslında mevcut durumda bunun beklenmesi mümkün değil. Rusya Federasyonu’nun halihazırda şu anda sahip oldukları topraklardan çekilmesini beklemek mümkün değil.

Aynı zamanda Ukrayna’nın da NATO üye devleti olmasını beklemek de eşit derecede mümkün olmayan bir durum, yani bu Slovakya Hükümetinin görüşü değil, bu mümkün olmayan bir durum. Ukrayna’ya mesela bir güvenlik tamponu sağlayacak bir şekilde asker gönderilmesi söz konusu. Adil bir barış için her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olması gerekir, ilk başta bunun olması gerekir" dedi.

'PUTİN TAHIL KORİDORUNDAN AB'YE TAHIL VERİLMESİNE TARAF DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Öncelikle Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş gerçekten bu dönemde bizleri ciddi manada rahatsız eden bir savaş olmuştur. Fakat burada tabi liderlerin kapışması hakikaten bizleri de ciddi manada rahatsız etmiştir. Bir tahıl koridoru meselesini bile bizler ne kadar çırpındıysak çözemedik, halledemedik. 30 milyon ton bir tahılı naklettik, ama orada kaldık, halbuki Afrika, Türkiye, bütün bunlar tahıl talebinde bulundular, ama bizler bunlara gerekli miktarda tahılı ulaştıramadık, 30 milyon tonda kaldık.

Sayın Putin’le görüştüğümüzle bir vermeye hazırız, öbür tarafta Zelenski'yle görüştüğümüzde vermeye hazırız, ama 'hadi verin' dendiğinde ise maalesef bunu alamadık. Tabi Sayın Putin özellikle tahıl koridorundan Avrupa Birliği’ne (AB) tahıl verilmesine taraf değil, o fakir ülkelere tahıl vermekten yana olduğunu söyledi. Bunlar da neleri? Afrika ülkeleri, ‘buralara ben vermeye varım’ dedi. Oradan tabi beklediğimiz neticeyi maalesef alamadık, ama hala Dışişleri Bakanım bu konuyu muhataplarıyla görüşmeye devam ediyor" dedi.

'İHTİYACA GÖRE ADIMI ATACAĞIZ'

Erdoğan, doğal gaz konusuna ilişkin, "Bu konuda da yine aynı şekilde bizler Ukrayna mademki Slovakya’ya doğal gaz kesti, ben Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımla muhatabıyla bu konuyu görüşmek suretiyle adımı atalım ve Slovakya’nın doğal gaz noktasındaki bu ihtiyacını Dışişleri Bakanım, Sayın Lavrov’la, ben de Sayın Putin’le görüşmek suretiyle bunu bir neticeye bağlayalım dedim. Bu hafta içerisinde bu telefon diplomasilerimizi kurmak suretiyle inşallah bu adımı atalım ve ihtiyacı zaten Sayın Başbakandan aldım, bu ihtiyaca göre de adımı atacağız, hayırlı olsun" diye konuştu.

'TRUMP İLE DOSTLUĞUMUZUN DEVAMI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

"Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump göreve başlıyor, önümüzdeki saatlerde yemin törenin ardından ikinci kez Başkanlık koltuğuna oturacak. Donald Trump yakın zamanda yaptığı açıklamalarda sizinle olan yakın dostluğunu birçok kez ifade etti.

Türkiye’nin bölgedeki gücüne dikkat çekti, bu yakın dostluk yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansır ve siz Donald Trump Başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri’nin terör örgütü PKK-YPG’ye desteğinin sona ermesini bekliyor musunuz?" sorusuna ise Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok çok önemli. Ve seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşmem olmuştu, şimdi bu dönemde de ara görüşme yaptık, bugün alacağı görevle birlikte kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettirip, ısrarla Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm dediğine göre, biz de bu konuda Türkiye’ye ne düşüyorsa Türkiye olarak da biz bunu yaparız, çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz, Türkiye olarak barıştan yanayız. Bu barışla biz dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiriyle olan dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Ve bir an önce de bunu halletmemiz lazım.

Sayın Trump’la yapacağımız inşallah görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump’ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.