Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensupların sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atmaların ve zemin etütlerinin devam ettiğini belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmalara değindi

Erdoğan, "11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var. Zemin etütleri yapılıyor." dedi.

"20 Nisan arife günü çıkarıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadeniz gazının çıkartılacağı tarihle ilgili konuştu.

Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." şeklinde konuştu.

"Bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı"

Şehir hastaneleriyle ilgili gelen bir soru üzerine de sağlıkta Türkiye'nin en üst ligde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehir hastaneleri, biliyorsunuz geçmişte, özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zaman oralardaki rehin, rehine alma dönemler, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Bütün her taraf pislik içerisinde, rezillikti. Galoşları satarlardı. Kan, pislik böyle bir durumdu.

Şu anda bizim şehir hastanelerimizde vatandaşımın huzuru var. Şifayı bulunduğu yerde yakalıyor hastalar. Biz sağlık sektöründe benim diyen ülkelerin hastaneleri ile yarıştayız. Herkes konuşur, Cleveland, şu anda bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı. Bundan sonraki süreçte de yaygınlaştırarak şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

Ensonhaber