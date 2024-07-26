Aynı kararla, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik atanırken, birçok üst düzey bürokrat da görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla ilgili ayrıntılar şöyle:

Yeni Rektör Atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi dahil olmak üzere 11 üniversiteye yeni rektörler atandı. Rektör atamaları şu şekildedir:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aytekin

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Yülek

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan

Üst Düzey Bürokratların Görevden Alınması ve Yeni Atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararlarla, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında önemli değişiklikler yapıldı. Görevden almalar ve atamalar şöyle sıralandı:

Sağlık Bakanlığı : Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı. Sağlık Bakan Yardımcılığına Halim Özçevik atanırken, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.

Diğer Bakanlıklar : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı, 21 ile yeni müdür atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alınırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı. Ayrıca, bakanlık bünyesinde 16 farklı göreve atama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı: Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alındı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Kır, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Uzantı atandı.