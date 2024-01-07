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AK Parti'nin bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği aday açıklama toplantısı ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek, AK Partililere mesaj verdi.

"Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi konumda bulunursak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir. Bizim siyasi geleneğimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kolektif dayanışmaya bırakır. Bugünden itibaren hepimizin yegâne görevi, ismi açıklanan arkadaşımız için çalışmak, koşturmak, ter dökmek, başarısı için tüm samimiyetimizle, tüm gücümüzle mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettiklerini ve gölge düşürmediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz.Rabbim bizlere, ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler verme imkânı, basireti, azmi, gücü bahşetsin" dedi. İGFA