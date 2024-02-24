Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mayısta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde oy aldıklarını anımsatarak Balıkesir halkına teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum.

Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Tarihiyle kültürüyle eşsiz tabiatıyla hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla medarıiftiharımız olan Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır."

"Başkent oldun Karesi'ye/ Varlığın Hakk'tan hediye/ Minnetin yoktur kimseye/ Ne güzelsin Balıkesir" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamları istediğini ve şu an miting alanında 85 bin kişinin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda caddeler boyu Balıkesirlilerle beraber olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri, bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek.

Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Ama benim bildiğim Balıkesir, bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi?"

"Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz.

Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri, 'Son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Kent uzlaşısı' diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin belediye başkan adaylarının, şehirlere hizmet edecek ismi bulma kriteriyle değil, parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirlendiğini ifade etti.

Kendilerinin İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Balıkesir'de Yücel Yılmaz isimlerini ve aynı şekilde diğer yerlerdeki adayları belirlerken şehirlerin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettiklerini anlatan Erdoğan, bu şekilde tespit ettikleri Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının verdiği her sözün arkasında kendilerinin, Cumhurbaşkanı'nın, Hükümet'in ve Cumhur İttifakı'nın olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet tarafında ise herhangi bir ölçü olmadığını belirterek, "Öyle ki 'Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor' havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca da tabii kavga çok sert geçiyor." dedi.

Bilhassa CHP'nin içler acısı haline baktıkça, bu partiye gönül verenler adına kendilerinin de üzüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin, ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine, son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı.

'Kent uzlaşısı' diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP, artık oyun kurucu olmaktan çıkıp, kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim, koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir, lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine de bakar.

Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübeyle biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin yüzde 90'ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok." ifadelerini kullandı.

"Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir"

Belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdıkları halde muhalefet cenahının utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalıştığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar, kendilerine verilen kaynakları şahsi hırsları, heva ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.

Milleti kandırarak makam-mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye'nin tarzıdır. Halbuki bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı'yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor."

"Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak geçen mayısta Türkiye Yüzyılı vizyonuyla siyasetin çıtasını biraz daha yükselttiklerini, şimdi de gelecek seçimler vesilesiyle bu vizyonu şehirlerle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Şehirleri gerçek belediyecilikle geleceğe hazırlama konusunda 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak gördüklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyesiyle sizler burada gereken adımları atarken, biz de cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyleyse şimdi buradan, Balıkesir'den öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanından duyulsun. Hazır mıyız? Balıkesir, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için ana kademe, kadın kolları, gençlik, seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Balıkesir'le birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularını yönelttiği vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı. Bunun üzerine Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

"Son 21 yılda Balıkesir'e 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehre yaptıkları yatırımlara değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bizim eser ve hizmet siyasetimizin lafta kalmadığının, icraatla temellendirildiğinin ispatlarından biri, son 21 yılda Balıkesir'e yaptığımız, ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok, icraat var icraat. Bu yatırımla eğitimde 4 bin 832 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. İkinci devlet üniversitemiz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini faaliyete geçirdik.

Gençlik ve Spor'da 10 bin 868 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Balıkesir'de 1100 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 2 bin 624 yataklı 35 hastaneyle birlikte 81 sağlık tesisi yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'e yapılan yatırım ve hizmetler kapsamında, aralarında 400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi'nin de olduğu 16 sağlık tesisinin inşasının sürdüğünü söyledi.

TOKİ kanalıyla 8 bin 586 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 4 bin 960 konutun yapımına da devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 7 bin 870 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik." diye konuştu.

Söz verdikleri 10 millet bahçesinden, Merkez Kız Pınarı, İvrindi, Savaştepe, Karesi, Dursunbey, Kepsut ve Havran'ı tamamladıklarını, diğerlerinin de yapımlarının devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 2002'ye kadar Balıkesir'e sadece 76 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendilerinin bunu 700 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete açtıkları İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometresinin Balıkesir'den geçtiğini anımsatarak, Balıkesir Kuzeybatı çevre yolu, Balıkesir Savaştepe yolu ile Yenice, Balya, İvrindi ve Dursunbey yolunu da bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

Eskişehir-Kütahya-Balıkesir ve Bandırma-Balıkesir-Manisa demir yolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökköy Lojistik Merkezi'ni hizmete açtıklarını, şehri hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Bursa-Bandırma-Balıkesir hızlı tren hattı projesinin ilk etabını da 2025 yılı sonunda bitireceklerini kaydetti.

Koca Seyit Havalimanı'na yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanı'na ise yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binaları yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'e 26 baraj ile 25 gölet inşa ettiklerini, 8 baraj ve 2 gölet daha inşa edeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 710 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, yapımı devam eden 17 sulama tesisi ile 180 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını vurguladı.

Balıkesirli çiftçilere toplam 48 milyar lira tarımsal hibe desteği

Balıkesirli çiftçilere toplam 48 milyar lira tarımsal hibe desteği verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamı desteklemek için Balıkesirli işverenlere 5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladıklarını dile getirdi.

Sanayide, teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark ve 1 araştırma-geliştirme merkezi kurduklarını, ayrıca Edremit ve Gönen Organize Tarım Bölgelerini faaliyete geçirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide 302 bin abonesi bulunan Balıkesir'e ve 7 ilçesine doğal gaz arzını sağladıklarını belirtti.

Bu yıl içerisinde Manyas'a, 2026'da da Balya'ya doğal gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her birini detaylı saymaya kalksak günlerin bile yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi inşallah önümüzdeki dönemde de kesintisiz sürdüreceğiz. Bu anlayışla hazırladığımız gerçek belediyecilik programımızı 81 vilayetimizle birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Millete verilen söz olan bu programın en başta gelen önceliğinin afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar gibi toplum kesimlerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, bu ülkenin imkanlarının bu ülkenin insanlarıyla paylaşılması olarak görüyoruz. Aile kurumumuzun güçlendirilmesini ise geleceğimizi güvence altına almanın temel şartı olarak kabul ediyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize vereceğimiz destekler için kurduğumuz fon, bu doğrultuda atılmış bir adımdır.

Bunların yanında şehirlerimizin çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacağız. Estetikle biçimlendirilmiş, tarihi ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu, güvenli şehirler kurmak da önceliklerimiz arasındadır. Doğup büyüdüğü yerde kalmak isteyen insanlarımızın sağlayacağımız destekler ve imkanlarla yanlarında olacağız."

"Hepsi birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele ediyoruz"

Bütün bunları söylerken insanların günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelemeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başkaları gibi sadece bir krizle değil, hepsi birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak, bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi selamete çıkarmaktır. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan onca sıkıntıya rağmen vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik.

Küresel bir felakete dönüşen Kovid-19 salgınının hem sağlık hem de ekonomik yönünü başarıyla idare ettik. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ateşinin ülkemize sıçramasına izin vermeyerek, devletimizin çıkarlarına, vatanımızın güvenlik ve istikrarına halel getirmedik. Türkiye'yle birlikte tüm dünyaya olumsuz etkileri olan bu savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz."

Gazze'ye yapılan yardımlar

"İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insanlara ulaştırılmak üzere gönderdikleri yardımların toplamının 34 bin tonu geçtiğini belirterek, dün itibarıyla 2 bin 380 ton yardım malzemesi taşıyan bir geminin daha bölgeye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zulmün durdurulmaması halinde bölgede yanacak ateşin ülkeyi de etkilemesinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Her kim bu meselenin bizimle ilgisi olmadığını iddia ediyorsa ya dünyadan habersizdir ya da başkaları hesabına çalışıyordur. Dolayısıyla Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini, hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz."

Gabar'da, Cudi'de teröristleri çökerttiklerini, o dağlardaki inlerine gömdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi neredeler? Mesele bu." dedi.

Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ve atacakları ilave adımlarla çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin imkanları arttıkça bunu milletin istifadesine sunmaktan geri durmayacaklarını kaydetti.

"Bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız"

Gabar'dan günde 35 bin varil petrol çıkarttıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şimdi nereye gelecek? Yüz bin varile. Yüz bin varile çıktığı andan itibaren aile kurumlarının kaynağı da nereden gelecek? İşte buradan gelecek.

Kardeşlerim, ülkemizin 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirebilmenin gerisinde, tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Önümüzdeki dönemde de bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'i sevgiyle selamladığını ifade ederek, konuşmasını sonlandırdı.

Erdoğan, miting alanına giderken vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına gelirken, Cengiz Topel Caddesi'nde vatandaşları selamladı. Bu sırada, traktörleri ve arı kovanlarıyla gelen bir grup çiftçi ile ellerinde Türk ve Osmanlı bayrakları bulunan at üstündeki vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Çocuklara hediye dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, hazırladıkları bir proje dosyasını takdim etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 yıl önce belediye başkanıyken itfaiyeci kıyafeti giydiği ve itfaiye erleriyle çektirdiği fotoğrafı Erdoğan'a hediye etti.

Daha sonra miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç ile birlikte selamladı.

Programa ayrıca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Belgin Uygur, Yusuf Ziya Yılmaz ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Alanda, savunma sanayii alanındaki projelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu, üzerinde, "Babalar sözünü tutar" yazılı afiş ile yaklaşık iki ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Hatıraların her daim bizimle olacak, seni unutmayacağız" yazan afişler yer aldı.

Mitingde, Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir de birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra il ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşlara tanıttı.

Miting sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye ziyaretinin ardından bina önünde kendisini bekleyen vatandaşların yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.