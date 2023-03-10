Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

Seçim kampanyasına dair de açıklama yapan Erdoğan AK Parti'den milletvekili adayı olacakların başvurularda belirlenen miktarı AFAD'a yatırmaları kararını aldıklarını duyurdu.

Erdoğan ayrıca yaşanan deprem felaketi nedeniyle müziksiz bir seçim kampanyasının gerçekleştireceklerini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları, hasar gören alt yapı ve 500 kilometreyi bulan yıkım alanının büyüklüğü işimizi hayli güçleştirmiş olsa da ya bir yol bularak ya bir yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. Bu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken, 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz.

AK Parti'den adaylık başvurusanda bulunacaklar partinin belirlediği rakamı AFAD'a yatıracak

Süperhaber