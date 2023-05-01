Kamuoyu araştırma şirketleri 14 Mayıs seçimlerine ilişkin son araştırma verilerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş Yeni Şafak'taki yazısında seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Aktaş'ın "Araştırma verileri Millet İttifakı’na umut vermiyor" başlıklı yazının ilgili bölümü:

Öncelikli olarak siyasi partilerin bugün seçim olsa alacakları oy oranları bakımından AK Parti’nin oy oranı %40 civarındayken MHP’nin %7 ilâ %7,5 oy bandında olduğu açık bir şekilde görülmektedir. İttifakın diğer bileşenlerinin alacakları oylar da hesaba katıldığında Cumhur İttifakı’nın alacağı oy oranının Millet İttifakı’nınkinden daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

CHP yüzde 22-27 arasında, İYİ Parti: Yüzde 7

Zira muhalefet partileri açısından CHP, ittifak ortaklarının etkisiyle kendi sosyolojik sınırı olan %22 ila %27 oy bandının üst taraflarında gözükürken İYİ Parti’nin %7’lik bir oy oranına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, Millet İttifakı’nın oy oranının bugün %35 civarında olduğunu gösteriyor.

İttifakın adı konmamış üyesi HDP’nin getireceği oylar da hesaba katıldığında Millet İttifakı’nın alacağı oylar, Cumhur İttifakı’nın oylarının hayli gerisinde kalıyor.

HDP yüzde 9 bandında

Genellikle %10 civarında oy oranı olduğunu düşündüğümüz ama iki ay önce %12 oy oranına ulaşan HDP, TİP’in kendisinden alacağı oylar sonucu kan kaybettiğinden bugün %9’luk oy bandında gözükmektedir. Sonuç olarak eldeki verilere bakacak olursak Meclis aritmetiğinde köklü bir değişiklik olmayacağını öngörebiliriz.

Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından ise muhalefet partilerinin yaptırdığı seçim anketlerinin aksine Kemal Kılıçdaroğlu’nun alacağı oy oranı da kendisine umut bağlayanların beklentilerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Zira GENAR Araştırma Şirketi olarak Cumhurbaşkanlığı seçim yarışının başa baş geçeceği yönünde bir öngörümüz olmuştu.

Erdoğan: Yüzde 51.7 Kılıçdaroğlu: yüze 48.3

Yaptığımız en son seçim anketi araştırmamızda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun karşı karşıya geldiği senaryoda Erdoğan’ın alacağı oy oranının %51,7 iken Kılıçdaroğlu’nun %48,3 oy oranında kalacağını öngördüğümüzü açıklamıştık.

Fakat son haftalarda ülkemizde yaşanan gelişmeler sonucu AK Parti’nin oy oranının yükselme eğiliminde olduğu, seçmenin genel olarak Millet İttifakı’na yönelik tereddüdünün arttığı bir dönem yaşıyoruz. Millet İttifakı lehinde yazanlar ve konuşanlar, kendilerini seçimi kazanacaklarına o kadar inandırmış durumdalar ki kendi aralarındaki tartışmalarda “Acaba Cumhur İttifakı kazanabilir mi?” gibi bir sorunun sorulmasına dahi tahammül gösteremiyorlar."

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