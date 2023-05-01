14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuştu.

"HER TÜRE SAYGIMIZ VAR"

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği; "Ya sana kim dedi 'Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var?" sözlerine de tepki gösterdi.

"BU NASIL BİR SAYGISIZLIK?"

O anlarda sesini yükselten Akşener, "Alevilere saygı duyarız, her türe saygı duyarız. Bu nasıl bir saygısızlık, tür ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor.. Böyle bir şey olabilir mi? Biz insanız. Bitki miyiz, hayvan mıyız? İnsanız insan." ifadelerini kullandı.

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