14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyasiler seçim çalışmalarına son hızla devam ederken düzenlenen mitingler ve yapılan açıklamalar da dikkat çekiyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs'ta, yani aynı gün İstanbul mitingi yapacak olması gündem olmuştu. Ancak son yaşanan gelişmeye göre Kılıçdaroğlu'nun miting tarihi öne çekildi.

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Buna göre Kılıçdaroğlu'nun programının değişmesiyle Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitinglerini farklı günlerde yapacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, İstanbul mitingini 6 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

"6 MAYIS'TA MALTEPE MİTİNG ALANINDA"

CHP'li Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada "Sevgili İstanbullular; Bugün İzmir’den dünyaya sesini duyuran güçlü, coşkulu, inançlı ve kararlı yüz binlerin sesini, 6 Mayıs’ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız? Sana söz baharı hep birlikte getireceğiz…" ifadelerini kullandı.

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