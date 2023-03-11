Cumhurbaşkanı Recep Tayyip liderliğinde Cumhur İttifakı genişliyor.

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.

"Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"Başkanlık divanı toplantısında ve daha önce yetkili kurullarımızda yapmış olduğumuz istişarelerle de uyumlu olarak 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık.

Bu kararın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleri ile ilgili görüşmelerimiz ise devam ediyor."

Gözler Fatih Erbakan'da

HÜDA-PAR'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararını açıklamasının ardından gözler Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a çevrildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüşme yapan Fatih Erbakan'ın kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmelerin ardından kararını açıklaması bekleniyor.