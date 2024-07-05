Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir tartışma, ünlü ilahiyatçı Cübbeli Ahmet Hoca'nın Burberry marka sarığıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Hoca, katıldığı canlı televizyon programında Burberry marka sarığının İslam'a aykırı olmadığını savunarak tartışmalara neden oldu.

Özellikle sarığın değerinin 26 bin lira olarak bilinmesi, Hoca'nın açıklamalarının dikkat çekmesine sebep oldu. Hoca, sarığın kendisini sıcak tuttuğunu belirterek, kumaşının İslam'a aykırı olmadığını vurguladı ancak Batılı yaşam tarzını benimsemenin haram olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamalar, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Birçok kişi, lüks bir marka olan Burberry'nin ürününün İslami değerlere uygun olup olmadığını tartıştı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın savunması, hem destek hem de eleştiri aldı. Kimileri Hoca'nın görüşlerini mantıklı bulurken, kimileri ise lüks marka ürünlerin İslam'a aykırı olduğunu düşündü.

Tartışmalar, ilahiyatçının takipçileri arasında da derin izler bıraktı. Kimileri Hoca'yı desteklerken, kimileri ise bu durumu sert bir dille eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın Burberry marka sarığıyla ilgili tartışmalar, ilahiyatçının sosyal medyadaki etkisini ve tartışma yaratan açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.