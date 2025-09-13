İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, zor deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak maç büyük bir heyecanla bekleniyor.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta ev sahibi ekip sahaya;

Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün, Joseph Larweh Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Pedro Fılıpe Barbosa Moreıra, Yusuf Erdoğan Ve Emeka Frıday Eze ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise:

Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Lucas Henrıque Da Sılva, Francesc Crespı Regıs, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson Nogueıra Junıor, Bekir Can Kara Ve Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ilk 11’i ile galibiyeti kovalayacak.