İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tiyatro ekibi, öğrenciler için özel tiyatro etkinlikleri düzenliyor.

Çocuklara keyifli anlar yaşatan tiyatro oyunu, beğeni topluyor.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro ekibi, son olarak İkinisan İlköğretim Okulu öğrencileri ile buluştu.

Tiyatro oyununu izleyen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun ardından öğrencilere kitap hediye edildi.