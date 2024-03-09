Cizre’de 7 yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra asma köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü’nün açılışı binlerce kişinin katılımı ve havai fişek

gösterisi ile gerçekleştirildi. Cizre’de Dicle Nehri üzerinde bulunan Cizre John F. Kennedy Köprüsü ve Çevreyolu Köprüsü arasında Cizre Belediyesi tarafından yaptırılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir,İl ve İlçe Protokol üyeleri ve yaklaşık on bin kişinin katıldığı tören ve muhteşem bir hava fişek gösterisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Köprü açılışı için Dicle Nehri kenarına akın eden çoluk, çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi canlı müzik eşliğinde düğünleri aratmayan bir ortamda halay çekerek köprünün açılmasını bekledi. Vatandaşların bu coşkusunu gören Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir’de vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Nehir kenarında toplanan kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yapan Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Cizre artık huzur şehri. Cizre deyince akla gelen Güven ve huzur.Bu köprünün yapımında emeği olan herkese teşekkür eder Köprünün hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

"Kadının mutlu olduğu bir toplum mutludur"

Cizre’ye bugün şenlik havasının hakim olduğunu belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Bugün Nur mahallesinde tamamlanan Taziye evi ve Caminin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İlçenin ilk kadın Kaymakamı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadınlarımızla geçirmek istedik ve Dirsekli mahallesindeki Mesire alanının hem açılışını gerçekleştirdik hem de kadınlarımız ile beraber şenlik havasında bir kutlama yaptık. Binlerce kadınımız ile birlikte muhteşem bir atmosfer vardı. Bizim inandığımız ilke şudur; Kadının mutlu olduğu bir toplum mutludur ve bunun içinde herkesin elinden geleni yapması gerekir" dedi.

Yaklaşık yedi yıldan bu yana devam eden bir süreci son bir yılda hızlandırarak İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü’nün açılışını büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini belirten Demir, “Vatandaşımızın yoğun bir ilgisi ve onlar için hazırladığımız özel bir havai fişek gösterisi ile köprümüzün açılışını gerçekleşirdik. Bu süreç içerisinde biz yatırımlarımızın hepsini sonuçlandırıp, sona erdirip açılışlarını yapmaya başladık. Cizre’de artık huzur var, güven var. İnsanlar huzur istiyor ve huzuruna sahip çıkıyor.

Terör ortamının ortadan kalkması ile beraber Cizre’mizin tarihi, kültürü, zenginlikleri ortaya çıktı. Cizre bir turizm şehri olmaya aday. Cizre bir sanayi şehri olmaya aday, Cizre bir ticaret şehri olmaya aday. Kadim Cizre’miz tarihte hak ettiği değeri bu yatırımlarla inşallah bulacak” dedi.

Tüm Cizrelilere teşekkür ederek konuşmasına devam eden Demir, “Bizler onların huzuru, güveni için buradayız. Devletimizin bize verdiği sorumluluk ve bilincinde olarak vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile beraber 7/24 mücadele içerisindeyiz.

Vatandaşlarımız ile bir kardeşlik hukuku yakaladık. İnşallah bu hukuku devam ettireceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. İnşallah nice güzel hayırlı hizmetler ile Cizre’mize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmalara müteakiben İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü’nün açılışı dualar eşliğinde kesilen kurdele ve muhteşem havai fişek gösterisi ile gerçekleştirildi. Açılışa katılan binlerce kişi Köprü manzarası eşliğinde patlayan havai fişek şölenini telefonları ile çekerek kayıt altına aldı. Havai fişek gösterisinin ardından vatandaşlar canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar halay çekerek doyasıya eğlendi.