Kanun, mevcut toprak sahiplerinin haklarını yeterince koruyamadı. Toprak dağıtımı sırasında çıkan anlaşmazlıklar ve yasal boşluklar, programın etkinliğini azalttı.

Bürokratik Engeller

Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkan aşırı bürokratik süreçler, dağıtım işlemlerini yavaşlattı ve zorlaştırdı. Bu durum, çiftçilerin programdan yararlanmasını güçleştirdi.

Siyasi Müdahaleler

Toprak dağıtımı sürecinde siyasi çıkarların devreye girmesi, programın tarafsız ve adil uygulanmasını engelledi. Bölgesel ve kişisel çıkarlar, programın hedeflerinden uzaklaşmasına neden oldu.

Yetersiz Teknik Destek

Çiftçilere dağıtılan toprakların verimli kullanılması için gerekli teknik destek ve eğitim programları yeterince sağlanamadı. Bu durum, programın uzun vadeli başarısını olumsuz etkiledi.

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun başarısız olmasının arkasında, kaynakların yetersizliği, mülkiyet haklarının korunamaması, bürokratik engeller, siyasi müdahaleler ve teknik desteğin yetersizliği gibi çeşitli faktörler yer aldı. Bu sorunlar, programın hedeflerine ulaşmasını engelledi.