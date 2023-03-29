14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi CHP, Van'daki en yoğun aday adaylığı dönemini yaşıyor. Ertoşi Aşireti Lideri İskender Ertuş'tan eski CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu'na kadar bir çok kişinin aday adayı olduğu CHP, Van'daki oy oranını arttırarak meclise en az 1 milletvekili göndermek istiyor. Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan vatandaşlar, CHP'nin Van'daki mevcut oy potansiyelinin belli olduğunu, oyları arttırabilmesi için genç seçmeni ve aşiretleri arkasına alması gerektiğini söyledi.

CHP'NİN ÇIKIŞ YAPACAĞI İSİM BELLİ

CHP'nin Van'daki aday adaylarını WanHaber'e değerlendiren Abdullah Maya isimli vatandaş, listedeki en uygun adayın İskender Ertuş olduğunu söyledi. Maya konuşmasında, "İskender Bey bu bölgenin önemli bir kanaat önderidir, akil insanıdır. İskender Beyin milletvekilliğine ihtiyacı yok ama milletin onun vekilliğine ihtiyacı var. Oy oranı fazla, gün görmüş geçirmiş bir insan. CHP'nin Van'da çıkış yakalayabileceği tek isim" ifadesini kullandı.

CHP RÜZGARI ARKASINA ALDI

Vedat T. isimli vatandaş ise CHP'nin ülke genelinde bir hava yakaladığını ve bu havayı bölgede sürdürebilmesi için güçlü seçimler yapması gerektiğine dikkat çekti. Vedat T. isimli vatandaş "CHP batıda iyi bir rüzgar arkasına aldı gidiyor. Bu rüzgardan Van'da nasibini alır ama öyle batıdaki gibi bir oy patlaması yaşanmaz. 2018 Seçimlerinde 14 bine yakın oy alan CHP bu oranı en fazla 16-17 binlere çıkarabilir. Burada aday profili çok önemli. Ya herkes tarafından sevilen, parti gözetmeksizin oy verebilecekleri bir kişiyi aday göstereceksiniz, yada önemli bir aşiretin temsilcisini aday adayı olarak göstereceksiniz. Aday bu saydığım iki özelliğide taşıyorsa zaten oy patlaması yapar. İskender beyde bu iki özellikte mevcut. Genel merkezde bunun farkındadır. CHP'nin Van'da bir milletvekili çıkarabilmesi için 60 bin bandında bir oy alması lazım. İskender bey ve ailesi bu rakama kolay ulaşır" dedi.