Yaklaşan yerel seçimler öncesi partiler ve adaylar seçim vaatlerini, projelerini açıklamayı sürdürüyor. CHP Gürpınar İlçe Belediye Başkan Adayı Eşref Can da, seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerini açıkladı.

CHP Gürpınar Başkan Adayı Can, öncelikle ilçe hakkındaki kararların halkla birlikte alınarak uygulanacağını söyledi.

Kırsal kesimlere ulaşmanın daha kolay olması için önemli yol çalışmaları gerçekleştireceklerini kaydeden Can, yaylalara ulaşımın rahatlatılması, ihtiyaç sahiplerine ulaşım desteği gibi çalışmalarının da olacağını vurguladı.

Can; “Yazın sıcak günlerinde halkımızın koyunlarının susuzluktan telef olduklarına şahit olduk. Bu sorunu bizler su tankları kurarak çözeceğiz” dedi.

Gürpınarlı gençler için düğün salonu projelerinin de olacağını belirten Can; “Gürpınar merkezinde gençlerimizin düğün yapmak için sıcak havaları beklemesine gerek olmaması için düğün salonu yapacağız. İstihdamın sağlanması için bin kişilik tekstil kentler kuracağız. Kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleri ve hanelerine katkı sağlayabilmeleri için destek merkezleri ve kurslar açacağız. Belediyeler bizlerin tapulu malları değildir, belediyeler halka hizmet merkezidir” ifadelerini kullandı.