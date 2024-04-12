CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van Bahçesaray Derneği’nin bayramlaşma programına katıldı. Bayramın ilk gününden beri Vanlı derneklerle bir araya gelen Özer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özer, bayramlaşma sonrası "Van Bahçesaray Derneği’nin daveti üzerine değerli komşularımızla buluştuk, bayram mutluluğunu paylaştık. Bayramlarımız, birliğimizin ve dayanışmamızın güçlenmesine, Esenyurt’umuzun ve ülkemizin güzel günlerine vesile olsun. Dernek Başkanımıza, üyelerine ve hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.