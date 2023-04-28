Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine gün sayıyor. Millet İttifakı, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de Van ve Erciş’te seçim çalışmalarına dahil oldu.

Başkan Gül, 2 gün boyunca gündüz Erciş'te esnaf ziyareti yaparken akşamları da Van merkezde kafelerde gençlerle bir araya gelerek, esnafla sohbet etti. Gül'e belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve CHP Van milletvekili Seracettin Bedirhanoğlu eşlik etti.

“ÇOK CANLI BİR ŞEHRE TANIKLIK ETTİM”

Başkan Gül, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Van ülkemizin en güzel şehirlerinden. Burada gerçekten çok canlı bir şehre tanıklık ettim. Gençler değişim ve dönüşümden yana olduklarını net bir şekilde ortaya koydu. Bu şehirden vekiller çıkaracağımıza inanıyorum.

Hem Van’da hem de Erciş'te ittifak adaylarının özveriyle çalışmaları bu hissiyatımızı daha da güçlendirdi. 14 Mayıs akşamı kazanan millet ittifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak” dedi.

“GENÇLER UMUT VERİYOR”

CHP Van milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu da seçimin kaderini gençlerin belirleyeceğini aktararak, “Türkiye için kritik öneme sahip olan seçimlere kısa bir süre kaldı. Bu seçimlerde ülkenin yaşanan kötü gidişattan kurtulması için millet ittifakının seçimi kazanması gerekiyor. Van'da yaşanan değişime öyle görünüyor ki ciddi bir destek verecek.

Van’dan vekil ya da vekiller çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Van, uzun yıllardır iki kutuplu siyasetin markajına alınmış ve maalesef kendi sınıfındaki şehirlere kıyasla çok geride kalmış. Bunu değiştireceğiz. Gençler umut veriyor.

Bu değişimi gerçekleştirecek olan hem Van’da hem ülkemizde gençler olacak. Bunu iddia ediyorum. Hemen hemen her gün gençlerin içindeyim. Büyük bir heyecan ve teveccüh görüyorum. 14 Mayıs’ın mimarı gençler olacak” diye konuştu.