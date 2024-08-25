"Siyaset Arenasında Fırtına Koparan Açıklama: Savcı Sayan Sadakat Yemini Etti!"

Hükümetin politikalarını eleştirmesinin ardından ortaya atılan "parti değiştiriyor" iddiaları, Sayan’ın sessizliğini bozarak yaptığı sert açıklamayla yanıt buldu.

Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen eleştirileri sert bir dille reddetti. Sayan, "Batan gemiden bizi alıp bağrına basan Sayın Erdoğan'a sadakat ve şeref borcumuz vardır. Erdoğan ile ölümü, zindanı ve sürgünü göze alarak siyaset yapan birisiyim" sözleriyle, AK Parti’ye olan bağlılığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sadakatini bir kez daha vurguladı.

Ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından "saf mı değiştiriyor?" söylentilerine maruz kalan Sayan, "Ben sınıf başkanı bile olamayacakların peşine takılmadım" diyerek, karakterine ve siyasi duruşuna yönelik güçlü mesajlar verdi. Sayan, ayrıca CHP’den ayrılma sürecine dair çarpıcı detaylar paylaşarak, "Gemiyi terk etmem diyorsun ama CHP'yi terk ettin" eleştirilerine de yanıt verdi.

Sayan, CHP'den ayrılma nedenini, Baykal'a yapılan suikast girişimi ve partideki yozlaşmaya bağlayarak, "Denizde boğulmak yerine Erdoğan’ın kaptanlığındaki gemiye atladık" dedi. Savcı Sayan, Erdoğan’a ihanet etmeyeceğini belirterek, "Reisin neferleri olarak size bu fırsatı vermeyeceğiz" ifadeleriyle, Erdoğan’a karşı olan muhaliflere karşı net bir duruş sergiledi.

Bu açıklamalar, siyasi arenada geniş yankı uyandırarak, Savcı Sayan’ın Erdoğan’a olan bağlılığını bir kez daha tescilledi. Siyasetin nabzını tutan bu açıklama, hem destekçileri hem de eleştirmenleri arasında büyük tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.