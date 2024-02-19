Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) arasında görüşmelerin sürdüğü İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kent uzlaşısı sağlandı. CHP kaynakları Ali Gökmen’in adaylığını geri çekilmesiyle 'kent uzlaşısı' kapsamında aday gösterilecek ismin Vanlı Prof. Dr. Ahmet Özer olduğu öğrenildi. İlerleyen günlerde siyasi partilerden resmi bir açıklama yapılması bekleniliyor.

VAN FED TOPLANTISINDA İRFAN KARTAL'I HEDEF HALİNE GETİRMİŞTİ

İstanbul’da gerçekleştirilen Van Dernekler Federasyonu (Van FED) 6. Olağan Genel Kurulu toplantısında adil bir divanlık başkanlığı yapamayan Özer, HDP'yi ön plana çıkarmış ve AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ı hedef haline getirmişti.

Tepkilere neden olan isimlerden biri olan Özer, konuşması ve üslubuyla 73 yaşındaki İrfan Kartal'ı hedef haline getirmiş ve Kartal kongrede provakatif bir saldırıya uğramıştı.

Kongredeki performansı sonrası büyük tepkilere neden olan Özer'e CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ödülünü vermiş, kendisini danışman olarak atamıştı.