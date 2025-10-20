Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi'ni dün Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasında gerçekleştirdi.

Tek aday olarak seçime gidilen kongrede mevcutta CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Avukat Seracettin Bedirhanoğlu, yeniden başkan seçildi.

Kongre sonrası açıklama yapan Seracettin Bedirhanoğlu, CHP’nin Van’da eğitimde fırsat eşitliği, kadın ve gençlerin güçlenmesi ile ekonomik kalkınma için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bedirhanoğlu, “Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Van 39. Olağan İl Kongresi'nde, sizlerin teveccühü ve sarsılmaz desteğinizle yeniden İl Başkanı seçildim! Bu zafer, sadece benim değil; demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesi veren tüm Van halkımızın zaferi! Van'ımızın bereketli topraklarında büyüdük. Avukatlık mesleğimde, tarım ve hayvancılıkta, STK'larda omuz omuza verdiğimiz emekler, bugün CHP'yi daha da güçlendirdi. 2021'deki ilk kongremizden bugüne, milletvekili adaylığımız ve il başkanlığı görevlerimizde olduğu gibi, her daim halkın sesi olduk.” diye konuştu.

Kongreye katılan delegelere, ilçe örgütlerine, kadın ve gençlik kollarına teşekkür eden Bedirhanoğlu, Van’ın tüm sorunlarının çözümü için durmaksızın çalışacaklarını sözlerine ekledi.